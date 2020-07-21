СМИ: «Локомотив» окончательно отказался выкупать Жоау Мариу у «Интера»

26-летний португалец летом 2019 года перешел на правах аренды в «Локомотив». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Мариу провел 16 матчей за «железнодорожников», забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт португальца с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года.