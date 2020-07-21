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21 июля, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Локомотив» окончательно отказался выкупать Жоау Мариу у «Интера»

«Локомотив» не будет выкупать полузащитника Жоау Мариу, информирует
Calciomercato. По данным источника, железнодорожники окончательно отказались от опции.

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Источник: Спорт-Экспресс

26-летний португалец летом 2019 года перешел на правах аренды в «Локомотив». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Мариу провел 16 матчей за «железнодорожников», забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт португальца с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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