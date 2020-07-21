СМИ: «Локомотив» окончательно отказался выкупать Жоау Мариу у «Интера»
«Локомотив» не будет выкупать полузащитника Жоау Мариу, информирует
Calciomercato. По данным источника, железнодорожники окончательно отказались от опции.
«Локомотив» не будет выкупать полузащитника Жоау Мариу, информирует
Calciomercato. По данным источника, железнодорожники окончательно отказались от опции.
26-летний португалец летом 2019 года перешел на правах аренды в «Локомотив». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 14,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Мариу провел 16 матчей за «железнодорожников», забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Контракт португальца с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года.