Галицкий vs Гинер: битва за €25 000 000

Источник: Спорт-Экспресс

Настоящий успех меряется Лигой чемпионов. Для больших российских клубов попадание в этот турнир — мечта по умолчанию, а выступление в нем — показатель истинной силы. ЛЧ — это престиж, статус, а еще значительные деньги. Одно только попадание в групповой турнир гарантирует каждому клубу 15,25 миллионов евро. Солидные бонусы приносят победы (2,7 миллиона) и даже ничьи (почти миллион). А еще есть выплаты УЕФА на основе клубного рейтинга. В общем, даже средненькое выступление «Краснодара» или ЦСКА без выхода из группы способно принести в бюджет сумму около 25 миллионов евро. Которые можно потратить на усиление, на погашение долгов, да просто на жизнь, ставшую в условиях пандемии еще более сложной.

ЦСКА (Москва) Все о команде

И сейчас, в последнем туре чемпионата России, на кону право побороться за эти миллионы. Пока только право, потому что еще надо будет пробиться через отбор — чего «Краснодар», например, сделать в прошлом году не сумел. Но вот у ЦСКА опыт квалификаций ЛЧ положительный — значит, задача вполне выполнимая.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Так кто же достойнее — «Краснодар» Сергея Галицкого, годами мечтающего о Лиге чемпионов, или ЦСКА Евгения Гинера, для которого участие в этом турнире — чуть ли не главный смысл существования? И ту, и другую команды в концовке сезона трясет, ошибками друг друга они пока не воспользовались. Сейчас, в заключительном туре, «быки» встретятся с «Ахматом», армейцы — с «Тамбовом». Рядовые вроде бы матчи (к тому же домашние) с предсказуемым исходом. Но когда от результата зависит попадание в Лигу чемпионов, логика перестает работать.

Давайте посмотрим на турнирную таблицу и немного поговорим о раскладах.

Источник: Спорт-Экспресс

У «Краснодара» положение лучше — он гарантировано станет третьим, если победит «Ахмат». Ну, а если ЦСКА потеряет очки против «Тамбова», можно даже проиграть.

ЦСКА надо побеждать самому и надеяться на «Ахмат». Победа над «Тамбовом» отправляет армейцев в Лигу чемпионов, если грозненцы при этом не уступят «Краснодару». Вполне реальный сценарий. Важно помнить, что при равенстве очков ЦСКА окажется выше «быков» по личным встречам — 3:2, 1:1.

С Лигой Европы все более-менее понятно. Россию точно представит «Ростов». Дончане могут сразу попасть в групповой турнир, если победят дома «Зенит», а ЦСКА не сможет обыграть «Тамбов». При равенстве очков желто-синие окажутся выше армейцев по личным встречам — 3:1, 3:2. Важное условие — «Химки» в субботу должны уступить «Зениту» в финале Кубка страны.

Но в случае победы «Химок» в группу Лиги Европы отправятся именно они. И тогда четвертая команда чемпионата стартует с третьего отборочного раунда ЛЕ, а пятая — со второго. Если же Кубок возьмет «Зенит», то в группу попадет четвертый клуб премьер-лиги («Краснодар», ЦСКА или «Ростов»), с третьего раунда стартует пятая команда («Ростов» или ЦСКА), а со второго — гарантировавшее себе шестое место «Динамо».

И, наконец, о делах скорбных. «Оренбург» уже потерял шансы остаться в премьер-лиге, а «Крылья Советов» рассчитывают только на отказ «Химок», занявших второе место в первом дивизионе. Пропускающему из-за коронавируса последние два тура «Сочи» присудят поражения со счетом 0:3 против «Тамбова» и «Крыльев Советов». В этом случае таблица перед последним туром приобретает такой вид.

Источник: Спорт-Экспресс

При равенстве очков у «Ахмата», «Тамбова» и «Крыльев» на 13-м месте расположатся грозненцы (8 очков в матчах с соседями), на 14-м — «волки» (4 очка, мячи 5−5), на 15-м — самарцы (4 очка, мячи 5−8).

Если «Тамбов» наберет очки, а «Ахмат» проиграет, то грозненцы обойдут «Крылья» по личным встречам (1:1, 4:2). Если очки наберет «Ахмат», а «Тамбов» проиграет, то самарцы все равно останутся 15-ми, уступив по личным встречам (2:0, 0:3).

Оставшиеся матчи (все в 19.00 мск 22 июля): Ростов — Зенит, Краснодар — Ахмат, ЦСКА — Тамбов, Урал — Локомотив, Уфа — Арсенал, Динамо — Оренбург, Рубин — Спартак.

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);.

— по наибольшему числу побед во всех матчах;.

— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;.

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах;.