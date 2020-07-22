Галицкий vs Гинер: битва за €25 000 000
Сегодня завершится чемпионат России-2019/20. Последняя важная интрига — розыгрыш третьей путевки в Лигу чемпионов. На нее претендуют «Краснодар» и ЦСКА.
Сегодня завершится чемпионат России-2019/20. Последняя важная интрига — розыгрыш третьей путевки в Лигу чемпионов. На нее претендуют «Краснодар» и ЦСКА.
Настоящий успех меряется Лигой чемпионов. Для больших российских клубов попадание в этот турнир — мечта по умолчанию, а выступление в нем — показатель истинной силы. ЛЧ — это престиж, статус, а еще значительные деньги. Одно только попадание в групповой турнир гарантирует каждому клубу 15,25 миллионов евро. Солидные бонусы приносят победы (2,7 миллиона) и даже ничьи (почти миллион). А еще есть выплаты УЕФА на основе клубного рейтинга. В общем, даже средненькое выступление «Краснодара» или ЦСКА без выхода из группы способно принести в бюджет сумму около 25 миллионов евро. Которые можно потратить на усиление, на погашение долгов, да просто на жизнь, ставшую в условиях пандемии еще более сложной.
И сейчас, в последнем туре чемпионата России, на кону право побороться за эти миллионы. Пока только право, потому что еще надо будет пробиться через отбор — чего «Краснодар», например, сделать в прошлом году не сумел. Но вот у ЦСКА опыт квалификаций ЛЧ положительный — значит, задача вполне выполнимая.
Так кто же достойнее — «Краснодар» Сергея Галицкого, годами мечтающего о Лиге чемпионов, или ЦСКА Евгения Гинера, для которого участие в этом турнире — чуть ли не главный смысл существования? И ту, и другую команды в концовке сезона трясет, ошибками друг друга они пока не воспользовались. Сейчас, в заключительном туре, «быки» встретятся с «Ахматом», армейцы — с «Тамбовом». Рядовые вроде бы матчи (к тому же домашние) с предсказуемым исходом. Но когда от результата зависит попадание в Лигу чемпионов, логика перестает работать.
Давайте посмотрим на турнирную таблицу и немного поговорим о раскладах.
У «Краснодара» положение лучше — он гарантировано станет третьим, если победит «Ахмат». Ну, а если ЦСКА потеряет очки против «Тамбова», можно даже проиграть.
ЦСКА надо побеждать самому и надеяться на «Ахмат». Победа над «Тамбовом» отправляет армейцев в Лигу чемпионов, если грозненцы при этом не уступят «Краснодару». Вполне реальный сценарий. Важно помнить, что при равенстве очков ЦСКА окажется выше «быков» по личным встречам — 3:2, 1:1.
С Лигой Европы все
Но в случае победы «Химок» в группу Лиги Европы отправятся именно они. И тогда четвертая команда чемпионата стартует с третьего отборочного раунда ЛЕ, а пятая — со второго. Если же Кубок возьмет «Зенит», то в группу попадет четвертый клуб
И, наконец, о делах скорбных. «Оренбург» уже потерял шансы остаться в
При равенстве очков у «Ахмата», «Тамбова» и «Крыльев» на 13-м месте расположатся грозненцы (8 очков в матчах с соседями), на 14-м — «волки» (4 очка, мячи 5−5), на 15-м — самарцы (4 очка, мячи 5−8).
Если «Тамбов» наберет очки, а «Ахмат» проиграет, то грозненцы обойдут «Крылья» по личным встречам (1:1, 4:2). Если очки наберет «Ахмат», а «Тамбов» проиграет, то самарцы все равно останутся 15-ми, уступив по личным встречам (2:0, 0:3).
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.