Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Парма
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Зенит
12
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Ахмат
40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
Спартак
12
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Тамбов
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Оренбург
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Уфа
Арсенал Т
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Брешиа
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Рома
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
18:19 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» готов заплатить 2+2 млн евро за хавбека «Уфы» Урунова

«Спартак» намерен приобрести 19-летнего полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Как пишет журналист Sport24 Максим Алланазаров, московский клуб заплатит 2 миллиона евро «Уфе». Если игрок проведет в «Спартаке» два года, то «Уфа» получит еще 2 миллиона евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, возможен и еще один вариант: «Уфа» получит за Урунова 2 миллиона евро, а также половину от суммы его последующей продажи.

Спартак (Москва)

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к трансферу Урунова, и стороны уже обсуждают условия личного контракта.

«Уфа» подписала Урунова в феврале этого года из ташкентского «Локомотива».

Футболист в 10 матчах РПЛ получил 2 желтых карточки. Его статистика — здесь.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
«Спартак» сделает предложение Кокорину
Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус
Где твои «Крылья»? «Химки» все же решили играть в РПЛ
Соперница Медведевой и Загитовой стремится к титулу «Мисс мира»
Чемпион ОИ, которого уважали соперники. Умер Александр Гусев
«Крылья Советов» отправят письмо в РПЛ после вылета в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь