«Спартак» готов заплатить 2+2 млн евро за хавбека «Уфы» Урунова

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Как пишет журналист Sport24 Максим Алланазаров, московский клуб заплатит 2 миллиона евро «Уфе». Если игрок проведет в «Спартаке» два года, то «Уфа» получит еще 2 миллиона евро.

По информации источника, возможен и еще один вариант: «Уфа» получит за Урунова 2 миллиона евро, а также половину от суммы его последующей продажи.

Спартак (Москва) Все о команде

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к трансферу Урунова, и стороны уже обсуждают условия личного контракта.

«Уфа» подписала Урунова в феврале этого года из ташкентского «Локомотива».