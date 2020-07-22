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12:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оторвавших голову у фигуры Дзюбы в Подольске оштрафовали на 500 рублей

Четырех парней, похитивших голову алюминиевой фигуры нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Подольске, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает Telegram-канал Mash.

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Источник: Спорт-Экспресс

Каждого оштрафовали на 500 рублей.

Нарушители отправили сообщение заявителю со следующим содержанием: «Мы уже понесли наказание в полиции и теперь хотим загладить свою вину, возместить стоимость восстановления фигуры. Уверяю вас, этот поступок мы совершили исключительно по глупости, ничего плохого не имеем против данного футболиста». Стоимость фигуры составляет 30 тысяч рублей.

Напомним, осенью прошлого года две девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Фигуры Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира-2018, где форвард стал одним из лидеров национальной команды, которая дошла до четвертьфинала.

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