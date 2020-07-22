В Италии сообщили, сколько ЦСКА хочет получить за Влашича от «Наполи»

ЦСКА намерен выручить за Влашича порядка 20 миллионов евро. «Наполи» принял информацию к сведению и взял время на обдумывание.

В нынешнем сезоне в составе ЦСКА Влашич сыграл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Москвичи заплатили за хорвата «Эвертону» 15 миллионов евро.