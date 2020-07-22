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13:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Открытие памятника Игорю Нетто на стадионе «Спартака» перенесено

По информации «СЭ», памятник легендарному футболисту «Спартака» Игорю Нетто установят около стадиона не раньше октября 2020 года.

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Источник: Спорт-Экспресс

Изначально планировалось, что скульптуру откроют уже этим летом.

Трехметровая фигура расположится около трибуны C, которая носит имя великого полузащитника. Автором работы является скульптор Филипп Рукавишников, который ранее создал памятники братьям Старостиным и Федору Черенкову, также установленные на спартаковском стадионе. (Севастиан Терлецкий).

Спартак (Москва)
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