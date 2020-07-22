«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные «Химки», завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской
Подмосковные «Химки», завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской
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«Мы всё обговорили, приняли для себя сложное решение. “Химки” идут в
16 июля Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки» определятся с лигой, в которой будут выступать в сезоне-2020/21, после полуфинала Кубка России. Подмосковный клуб 19 июля в полуфинале турнира обыграл екатеринбургский «Урал» (3:1). «Химки» сыграют в финальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» 25 июля в Екатеринбурге.