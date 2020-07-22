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14:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные «Химки», завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» закончили сезон первенства ФНЛ, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, на втором месте в таблице и получили право вернуться в РПЛ в новом сезоне. Подмосковный клуб успешно прошел лицензирование для участия в премьер-лиге. Позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщал, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, который позволяет заявиться в РПЛ, но выступать команда планирует в ФНЛ.

Российская Премьер-Лига

«Мы всё обговорили, приняли для себя сложное решение. “Химки” идут в премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но её хватит», — сказал Терюшков по телефону.

16 июля Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки» определятся с лигой, в которой будут выступать в сезоне-2020/21, после полуфинала Кубка России. Подмосковный клуб 19 июля в полуфинале турнира обыграл екатеринбургский «Урал» (3:1). «Химки» сыграют в финальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» 25 июля в Екатеринбурге.

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