Терюшков: Тренерский штаб «Химок» после выхода в РПЛ не поменяется

Источник: Спорт РИА Новости

В среду Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки», завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в РПЛ в следующем сезоне. Главным тренером подмосковной команды является Сергей Юран. 51-летний специалист возглавил команду в январе текущего года, сменив на этом посту Андрея Талалаева.

«Тренерский штаб остается, игроки тоже. Они проявили себя в ФНЛ, в Кубке России, поэтому неправильно было бы что-то менять. С тренером еще обговорим, возможно, будет усиление в каких-то линиях», — сказал Терюшков.