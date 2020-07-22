Терюшков: Тренерский штаб «Химок» после выхода в РПЛ не поменяется
Тренерский штаб футбольного клуба «Химки» после выхода в Российскую
Тренерский штаб футбольного клуба «Химки» после выхода в Российскую
В среду Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки», завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в РПЛ в следующем сезоне. Главным тренером подмосковной команды является Сергей Юран. 51-летний специалист возглавил команду в январе текущего года, сменив на этом посту Андрея Талалаева.
«Тренерский штаб остается, игроки тоже. Они проявили себя в ФНЛ, в Кубке России, поэтому неправильно было бы
«Химки» закончили сезон первенства ФНЛ, которое было завершено досрочно