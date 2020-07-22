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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Терюшков: Тренерский штаб «Химок» после выхода в РПЛ не поменяется

Тренерский штаб футбольного клуба «Химки» после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) останется прежним, как и игровой состав, сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки», завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в РПЛ в следующем сезоне. Главным тренером подмосковной команды является Сергей Юран. 51-летний специалист возглавил команду в январе текущего года, сменив на этом посту Андрея Талалаева.

«Тренерский штаб остается, игроки тоже. Они проявили себя в ФНЛ, в Кубке России, поэтому неправильно было бы что-то менять. С тренером еще обговорим, возможно, будет усиление в каких-то линиях», — сказал Терюшков.

«Химки» закончили сезон первенства ФНЛ, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, на втором месте в таблице и получили право выступить в РПЛ в новом сезоне. После этого подмосковный клуб успешно прошел лицензирование для участия в премьер-лиге.

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