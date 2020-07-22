Домашний стадион «Химок» готов к проведению матчей РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в среду сообщил РИА Новости, что «Химки», завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в РПЛ в следующем сезоне. Главный тренер команды Сергей Юран сообщил РИА Новости, что «Химки» будут играть на «Арене Химки».

«Стадион готов к проведению матчей РПЛ. В июне у нас проходила сертификация арены, мы успешно прошли и получили первую категорию — наивысшую для вместимости таких стадионов. Максимум, что нужно сделать по арене — это брендирование к новому сезону РПЛ. Все подготовительные работы мы уже провели», — сказал Зайцев по телефону.