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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Домашний стадион «Химок» готов к проведению матчей РПЛ

Стадион «Арена Химки», на котором свои домашние матчи проводит подмосковный футбольный клуб «Химки», готов к проведению матчей Российской премьер-лиги, заявил РИА Новости генеральный директор спорткомплекса Александр Зайцев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в среду сообщил РИА Новости, что «Химки», завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в РПЛ в следующем сезоне. Главный тренер команды Сергей Юран сообщил РИА Новости, что «Химки» будут играть на «Арене Химки».

«Стадион готов к проведению матчей РПЛ. В июне у нас проходила сертификация арены, мы успешно прошли и получили первую категорию — наивысшую для вместимости таких стадионов. Максимум, что нужно сделать по арене — это брендирование к новому сезону РПЛ. Все подготовительные работы мы уже провели», — сказал Зайцев по телефону.

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