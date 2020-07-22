«Спартак» сделает предложение Кокорину
Как стало известно Sport24, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Как стало известно Sport24, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Москвичи в ближайшее время сделают 29-летнему игроку выгодное предложение.
Контракт футболиста с петербуржцами истечет после окончания сезона. Вторую часть сезона-2019/20 форвард проводит в аренде в «Сочи». На его счету 10 игр в РПЛ, семь голов и три результативные передачи.
Кокорин выступает за «Зенит» с начала 2016 года. Всего игрок провел за