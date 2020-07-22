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17:01 (мск), источник: Sport24

«Спартак» сделает предложение Кокорину

Как стало известно Sport24, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

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Источник: Sport24

Москвичи в ближайшее время сделают 29-летнему игроку выгодное предложение.

Контракт футболиста с петербуржцами истечет после окончания сезона. Вторую часть сезона-2019/20 форвард проводит в аренде в «Сочи». На его счету 10 игр в РПЛ, семь голов и три результативные передачи.

Кокорин выступает за «Зенит» с начала 2016 года. Всего игрок провел за сине-бело-голубых 92 встречи, забил 34 мяча и сделал 12 голевых пасов. В своей карьере нападающий также защищал цвета «Динамо».

Спартак (Москва)
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