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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны детали нового контракта Дзюбы с «Зенитом»

По данным «СЭ», «Зенит» официально сообщит о подписании нового контракта с форвардом Артемом Дзюбой после финала Кубка России.

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Срок соглашения с 31-летним нападающим составит два года плюс один, зарплата останется прежней — на уровне 3,6−3,7 миллиона евро в год с учетом бонусов. (Вячеслав Короткин).

Зенит (Санкт-Петербург)

Текущее соглашение рассчитано до 31 июля 2020. Трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 13 миллионов евро. В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 27 матчей в РПЛ, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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