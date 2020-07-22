Где твои «Крылья»? «Химки» все же решили играть в РПЛ
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр спорта Московской области Роман Терюшков в среду заявил ТАСС о том, что футбольный клуб «Химки» в сезоне-2020/21 выступит в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр спорта Московской области Роман Терюшков в среду заявил ТАСС о том, что футбольный клуб «Химки» в сезоне-2020/21 выступит в Тинькофф — Российской
Команда по итогам досрочно завершившегося
«Играем в РПЛ, ребята заслужили, — сказал ТАСС Терюшков. — Команда достойно играет в ФНЛ и Кубке России (19 июля “Химки” обыграли “Урал” и вышли в финал Олимп — Кубка России, где 25 июля сыграют с “Зенитом” — прим. ТАСС), поэтому она должна проявить себя и в
Региональный министр спорта отметил, что решение «Химок» играть в РПЛ было поддержано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. «Губернатор нас поддерживает в этом отношении, это большое подспорье для нас, — заявил он. — У нас есть потенциальный инвестор, это наши подмосковные ребята. Как подпишем спонсорское соглашение, объявим об этом».
При этом «Химки» обсуждали возможность отказа от выхода в
С новым главным тренером команда успела провести два матча в ФНЛ, обыграв «Томь» (3:0) и сыграв вничью с «Нефтехимиком» (2:2). Благодаря этим результатам и осечкам конкурентов к вызванной пандемией паузе «Химки» подошли, занимая второе место. Затем руководство лиги приняло решение досрочно завершить сезон-2019/20, а исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил его.
«23 июля на общем собрании в соответствии с регламентом мы подведем итоги прошедшего чемпионата и рассмотрим вопрос о принятии новых членов РПЛ на будущий сезон», — пояснили в
Андрей Талалаев покинул подмосковный клуб, поскольку хотел работать в
Перед 30-м туром самарцы располагались на 15-й строке, набрав 28 очков. Их игра против «Сочи» была отменена
Таким образом, «Химки» своим решением еще до начала матчей 30-го тура РПЛ предопределили судьбу «Крыльев Советов» на сезон-2020/21. Самарцы вместе с «Оренбургом» следующий футбольный год проведут в ФНЛ.