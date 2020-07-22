Где твои «Крылья»? «Химки» все же решили играть в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Команда по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла второе место в турнирной таблице, которое позволяет пойти на повышение в классе. Несмотря на это, «Химки» до последнего времени намеревались отказаться от выхода в РПЛ из-за отсутствия должного финансирования. Решение все же подняться в высший дивизион ставит крест на надеждах самарских «Крыльев Советов» остаться в элите, несмотря на итоговое 15-е место в таблице по итогам сезона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b013829111948297dff5" data-vnd="b013829111948297dff5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b013829111948297dff5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Играем в РПЛ, ребята заслужили, — сказал ТАСС Терюшков. — Команда достойно играет в ФНЛ и Кубке России (19 июля “Химки” обыграли “Урал” и вышли в финал Олимп — Кубка России, где 25 июля сыграют с “Зенитом” — прим. ТАСС), поэтому она должна проявить себя и в премьер-лиге. В тренерском штабе тоже молодцы, отработали».

Региональный министр спорта отметил, что решение «Химок» играть в РПЛ было поддержано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. «Губернатор нас поддерживает в этом отношении, это большое подспорье для нас, — заявил он. — У нас есть потенциальный инвестор, это наши подмосковные ребята. Как подпишем спонсорское соглашение, объявим об этом».

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При этом «Химки» обсуждали возможность отказа от выхода в премьер-лигу еще в январе, когда команда занимала третье место в турнирной таблице ФНЛ. Тогда генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС о том, что у команды меняется вектор развития, в связи с чем будет сделана ставка на воспитанников подмосковного футбола. Он также отметил, что «Химкам» пока рано бороться за выход в РПЛ, потому что клуб не смог найти хорошего спонсора. После смены вектора развития клуба пост главного тренера покинул Андрей Талалаев, ему на смену пришел Сергей Юран.

С новым главным тренером команда успела провести два матча в ФНЛ, обыграв «Томь» (3:0) и сыграв вничью с «Нефтехимиком» (2:2). Благодаря этим результатам и осечкам конкурентов к вызванной пандемией паузе «Химки» подошли, занимая второе место. Затем руководство лиги приняло решение досрочно завершить сезон-2019/20, а исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил его.

В среду после заявления Терюшкова Российская премьер-лига подтвердила ТАСС получение документов от «Химок» для выступления в элите российского футбола в сезоне-2020/21.

«23 июля на общем собрании в соответствии с регламентом мы подведем итоги прошедшего чемпионата и рассмотрим вопрос о принятии новых членов РПЛ на будущий сезон», — пояснили в пресс-службе лиги.

Решение «Химок» ударило по их бывшему тренеру

Андрей Талалаев покинул подмосковный клуб, поскольку хотел работать в премьер-лиге. В конце июня он получил приглашение возглавить «Крылья Советов», которые договорились о расторжении контракта с черногорским специалистом Миодрагом Божовичем. В пяти матчах с новой командой, которая на момент его прихода занимала 16-е место в турнирной таблице, он набрал 6 очков из 15 возможных.

Перед 30-м туром самарцы располагались на 15-й строке, набрав 28 очков. Их игра против «Сочи» была отменена из-за вспышки коронавируса в команде соперника. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на ближайшем заседании присудит «Крыльям Советов» техническую победу над командой из Краснодарского края. В таком случае в активе самарцев будет 31 очко, столько же у «Тамбова», который в Москве вечером в среду сыграет с ЦСКА. Вне зависимости от того, как завершится эта игра, команда Талалаева не сможет покинуть зону вылета в ФНЛ, поскольку по результатам личных встреч тамбовчане будут располагаться выше при равенстве очков.

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