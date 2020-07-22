Футболисты ЦСКА Магнуссон и Сигурдссон изолированы из-за подозрения на коронавирус

«По итогам тестирования анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными, — говорится в сообщении. — Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов».

Остальные представители клуба повторно прошли тестирование, результаты не выявили заражений. ЦСКА уведомил о ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу (РПЛ) и провел необходимые профилактические мероприятия.

ЦСКА (Москва) Все о команде

При этом отмечается, что ЦСКА примет участие в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова». Все матчи заключительного тура чемпионата пройдут в среду, начало — 19:00 мск.