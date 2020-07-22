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18:03 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА Магнуссон и Сигурдссон изолированы из-за подозрения на коронавирус

ТАСС, 22 июля. Исландские игроки московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон были изолированы от команды из-за возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«По итогам тестирования анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными, — говорится в сообщении. — Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Остальные представители клуба повторно прошли тестирование, результаты не выявили заражений. ЦСКА уведомил о ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу (РПЛ) и провел необходимые профилактические мероприятия.

ЦСКА (Москва)

При этом отмечается, что ЦСКА примет участие в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова». Все матчи заключительного тура чемпионата пройдут в среду, начало — 19:00 мск.

По итогам 29 матчей армейцы с 47 очками в активе занимают четвертое место в таблице, отставание от идущего третьим «Краснодара» составляет 2 очка.

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