Футболисты ЦСКА Магнуссон и Сигурдссон изолированы из-за подозрения на коронавирус
ТАСС, 22 июля. Исландские игроки московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон были изолированы от команды
ТАСС, 22 июля. Исландские игроки московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон были изолированы от команды
«По итогам тестирования анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными, — говорится в сообщении. — Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов».
Остальные представители клуба повторно прошли тестирование, результаты не выявили заражений. ЦСКА уведомил о ситуации Роспотребнадзор и Российскую
При этом отмечается, что ЦСКА примет участие в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова». Все матчи заключительного тура чемпионата пройдут в среду, начало — 19:00 мск.
По итогам 29 матчей армейцы с 47 очками в активе занимают четвертое место в таблице, отставание от идущего третьим «Краснодара» составляет 2 очка.