Казахстанец Зайнутдинов вернулся в стартовый состав «Ростов» на матч с чемпионом России

Он выйдет с первых минут домашней в игре с «Зенитом», который досрочно во второй раз подряд стал чемпионом. Матч пройдет в рамках последнего, 30-го, тура российской премьер-лиги и начнется в 22:00, а посмотреть ее можно будет здесь.