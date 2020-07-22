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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов вернулся в стартовый состав «Ростов» на матч с чемпионом России

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вернулся в стартовый состав «Ростова», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Он выйдет с первых минут домашней в игре с «Зенитом», который досрочно во второй раз подряд стал чемпионом. Матч пройдет в рамках последнего, 30-го, тура российской премьер-лиги и начнется в 22:00, а посмотреть ее можно будет здесь.

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В 22:00 начнется и матч в Москве между «Динамо» и «Оренбургом». Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат не попал в заявку гостей — ранее он переболел коронавирусом.

Отмененным же оказался матч «Сочи» с «Крыльями Советов». У «Сочи», за который играет полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, случилась вспышка коронавируса в команде — клуб получил техническое поражение.

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