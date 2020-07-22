Казахстанец Зайнутдинов вернулся в стартовый состав «Ростов» на матч с чемпионом России
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вернулся в стартовый состав «Ростова», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вернулся в стартовый состав «Ростова», передает корреспондент Vesti.kz.
Он выйдет с первых минут домашней в игре с «Зенитом», который досрочно во второй раз подряд стал чемпионом. Матч пройдет в рамках последнего, 30-го, тура российской
В 22:00 начнется и матч в Москве между «Динамо» и «Оренбургом». Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат не попал в заявку гостей — ранее он переболел коронавирусом.
Отмененным же оказался матч «Сочи» с «Крыльями Советов». У «Сочи», за который играет полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, случилась вспышка коронавируса в команде — клуб получил техническое поражение.