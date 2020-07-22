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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов забил «Зениту»

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов забил четвертый гол за «Ростов» в текущем сезоне российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Он отличился в домашнем матче с «Зенитом», открыв счет на 18-й минуте. Игра заключительного, 30-го, тура РПЛ проходит сейчас в Ростове-на-Дону.

Отметим, что «Зенит» досрочно во второй раз подряд стал чемпионом России, а «Ростов» гарантировал себе участие в Лиге Европы.

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Зенит (Санкт-Петербург)

На счету 22-летнего Зайнутдинова теперь 17 матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых он помимо четырех голов отметился двумя ассистами и четырьмя предупреждениями. До «Зенита» он забивал московскому «Динамо» и оформил дубль в ворота «Спартака».

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