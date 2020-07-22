«Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путёвку в Лигу чемпионов, ЦСКА вышел в Лигу Европы

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 4:0.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

В составе краснодарцев дубль оформил шведский форвард Маркус Берг. Он также стал автором двух голевых передач, которые помогли отличиться Реми Кабелла и Вандерсону.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13184205" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче ЦСКА обыграл «Тамбов» со счётом 2:0, голы забивали Георгий Щенников и Иван Обляков. «Тамбов» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13184187" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА (Москва) Все о команде