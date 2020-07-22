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11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путёвку в Лигу чемпионов, ЦСКА вышел в Лигу Европы

В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал крупную победу над «Ахматом».

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Встреча проходила на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 4:0.

Краснодар (Краснодар)

В составе краснодарцев дубль оформил шведский форвард Маркус Берг. Он также стал автором двух голевых передач, которые помогли отличиться Реми Кабелла и Вандерсону.

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В параллельном матче ЦСКА обыграл «Тамбов» со счётом 2:0, голы забивали Георгий Щенников и Иван Обляков. «Тамбов» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.

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ЦСКА (Москва)

«Краснодар» набрал 52 очка и занял третье место в РПЛ, дающее клубу право участвовать в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. ЦСКА (50) занял четвёртое место и вышел в групповой этап Лиги Европы. «Ахмат» (31) расположился на 13-м месте, «Тамбов» (31) — на 14-й строчке.

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