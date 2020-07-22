«Спартак» победил благодаря двум пенальти и занял седьмое место в РПЛ
«Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» в матче 30-го тура Российской
«Спартак» на выезде обыграл казанский «Рубин» в матче 30-го тура Российской
Встреча прошла в среду, 22 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. Два гола были забиты в первом тайме с пенальти. На точный удар хавбека
Во второй половине встречи в ворота «Рубина» был назначен еще один 11-метровый. С точки точно пробил форвард москвичей Джордан Ларссон.
Победа позволила москвичам набрать 39 очков и занять седьмое место по итогам чемпионата. А активе «Рубина» на четыре очка меньше, клуб расположился на десятой строчке.