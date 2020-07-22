Футболист «Зенита» Азмун стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 июля. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Иранец записал на свой счет 17 голов.

Вторым стал его одноклубник нападающий Артем Дзюба, который также забил 17 мячей. По регламенту, лучшим бомбардиром РПЛ в случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти. Азмун отличился с пенальти один раз, Дзюба — семь. Третье место с 15 голами занял нападающий Евгений Луценко из тульского «Арсенала».

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Второй сезон подряд Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата, в прошлом сезоне игрок отличился 10 голевыми передачами, в этом сезоне на его счету 13 результативных пасов. 25-летний Азмун впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Ранее его лучшим достижением были 13 голов в сезоне-2018/19, когда он выступал за казанский «Рубин» и «Зенит».

Дуэт Дзюбы и Азмуна стал самым результативным в истории РПЛ. До этого наибольшее количество мячей на двоих забивали также игроки «Зенита»: Дзюба и бразилец Халк в сезоне-2015/16 отличились 32 раза (15 и 17 голов соответственно). Азмун и Дзюба вдвоем забили голов больше, чем шесть клубов РПЛ, включая ставшее шестым московское «Динамо». По системе «гол+пас» 31-летний Дзюба набрал 30 очков, рекорд клуба принадлежит Халку, который в том же сезоне-2015/16 еще отдал 16 голевых передач, набрав в сумме 33 очка.

Азмун представляет «Зенит» с февраля 2019 года. В составе петербуржцев он стал чемпионом России в двух последних сезонах. Помимо «Зенита» и «Рубина», он также выступал за «Ростов», с которым выиграл серебро чемпионата России — 2015/16. За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

В истории чемпионатов России чаще всех лучшим бомбардиром сезона становился Олег Веретенников из волгоградского «Ротора» — три раза. По два раза самыми результативными игроками чемпионата становились Дмитрий Кириченко (ЦСКА, «Москва»), Роман Павлюченко, Веллитон (оба — «Спартак»), Сейду Думбия (ЦСКА), Федор Смолов («Краснодар») и Дмитрий Лоськов («Локомотив»). Наибольшее количество голов в истории РПЛ в сезоне из 30 туров на счету Веллитона — 21 мяч.

Беленов стал лучшим по количеству сухих матчей

Российский голкипер «Уфы» Александр Беленов занял первое место среди вратарей РПЛ этого сезона по количеству матчей без пропущенных мячей. Беленов, а также вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провели по 13 сухих встреч. При это Беленов сыграл меньше матчей.

Четвертое место занял голкипер чемпиона страны петербургского «Зенита» Андрей Лунев, пятым стал 21-летний Матвей Сафонов из «Краснодара» (по 9 сухих матчей).

В трех предыдущих сезона лучшим по этому показателю был Акинфеев.

Беленову 33 года, он выступает за «Уфу» с февраля 2017 года. Помимо «Уфы», он представлял белгородский «Салют», столичный «Спартак», краснодарскую «Кубань» и махачкалинский «Анжи».