«Ростов» после гола казахстанца Зайнутдинова и его замены не удержал победу над «Зенитом»

Источник: РИА "Новости"

Игра 30-го тура российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:2. На 18-й минуте Зайнутдинов ударом со штрафного вывел хозяев вперед, но гости ответили мячами аргентинского хавбека Эмилиано Ригони на 72-й и форварда сборной Ирана Сердара Азмуна на 75-й.

В этом матче Зайнутдинов был заменен на 64-й минуте. Вместо него на поле вышел финский полузащитник Роман Еременко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13184197" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ставший во второй раз подряд чемпионом «Зенит» завершил чемпионат с 72 очками, а «Ростов» набрал 45 баллов и занял пятое место, пробившись в Лигу Европы.