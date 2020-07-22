«Ростов» после гола казахстанца Зайнутдинова и его замены не удержал победу над «Зенитом»

Игра 30-го тура российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:2. На 18-й минуте Зайнутдинов ударом со штрафного вывел хозяев вперед, но гости ответили мячами аргентинского хавбека Эмилиано Ригони на 72-й и форварда сборной Ирана Сердара Азмуна на 75-й.
В этом матче Зайнутдинов был заменен на 64-й минуте. Вместо него на поле вышел финский полузащитник Роман Еременко.
Ставший во второй раз подряд чемпионом «Зенит» завершил чемпионат с 72 очками, а «Ростов» набрал 45 баллов и занял пятое место, пробившись в Лигу Европы.
В этом розыгрыше РПЛ 22-летний Зайнутдинов провел 17 матчей, забил четыре гола, отдал два ассиста и получил четыре желтые карточки. До «Зенита» он забивал московскому «Динамо» (3:0) в сентябре 2019 года и оформил дубль в ворота «Спартака» (4:1) в декабре.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне.