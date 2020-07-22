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22 июля, источник: Vesti.kz

«Ростов» после гола казахстанца Зайнутдинова и его замены не удержал победу над «Зенитом»

Гол полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова не спас «Ростов» от проигрыша «Зениту» в заключительном матче сезона, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра 30-го тура российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:2. На 18-й минуте Зайнутдинов ударом со штрафного вывел хозяев вперед, но гости ответили мячами аргентинского хавбека Эмилиано Ригони на 72-й и форварда сборной Ирана Сердара Азмуна на 75-й.

В этом матче Зайнутдинов был заменен на 64-й минуте. Вместо него на поле вышел финский полузащитник Роман Еременко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ставший во второй раз подряд чемпионом «Зенит» завершил чемпионат с 72 очками, а «Ростов» набрал 45 баллов и занял пятое место, пробившись в Лигу Европы.

В этом розыгрыше РПЛ 22-летний Зайнутдинов провел 17 матчей, забил четыре гола, отдал два ассиста и получил четыре желтые карточки. До «Зенита» он забивал московскому «Динамо» (3:0) в сентябре 2019 года и оформил дубль в ворота «Спартака» (4:1) в декабре.
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