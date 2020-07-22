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21:34 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» выиграл чемпионат России по футболу с рекордным отрывом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» выиграл чемпионат России по футболу с рекордным преимуществом над занявшей второе место командой.

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Разница между «Зенитом» и ставшим вторым московским «Локомотивом» составила 15 очков: «Зенит» набрал 72 балла, в активе «Локомотива» — 57.

Зенит (Санкт-Петербург)

Предыдущий рекорд принадлежал также петербуржцам. В сезоне-2011/12, который состоял из 44 матчей, «Зенит» оторвался по итогам первенства от столичного «Спартака» на 13 очков.

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