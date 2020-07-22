7-е место «Спартака», ЛЧ для «Краснодара», Азмун — лучший бомбардир. Что нужно знать о последнем туре РПЛ
Чемпионат России — все.
Чемпионат России — все.
«Локомотив» и, понятно, «Зенит» обеспечили себе ЛЧ. Результаты последнего тура для них не имели турнирного значения.
Зато «Краснодар» и ЦСКА по полной рубились за последнее, третье место в Лиге чемпионов. Все зависело от команды Галицкого — победа над «Ахматом» — и третье место в кармане. ЦСКА отставал на два очка, так что должен был обыгрывать «Тамбов» и молиться на клуб из Грозного.
И у фанатов армейцев даже зародилась надежда — команда Гончаренко оперативно повела с «Тамбовом». А вот «Краснодар» прилично мучился и не мог забить «Ахмату». Но на 43-й минуте Берг сделал это — и понеслась. «Краснодар», заваливавший концовку сезона,
ЦСКА набрал свои три очка — 2:0 с «Тамбовом», но для ЛЧ этого мало.
«Краснодар» сыграет в квалификации Лиги чемпионов. ЦСКА и «Ростов» (1:2 дома с «Зенитом») — в Лиге Европы. «Динамо» тоже туда попадет, если «Зенит» выиграет у «Химок» в финале Кубка России.
При определенном раскладе
До этого худшим результатом было 10-е — в далеком 2003-м году. Но напоследок
Седьмое. Другое дело, что это все равно провал. 7-я позиция — худший результат «Спартака» за последние 12 лет. Только в 2008-м было хуже — девятое. Короче, у Тедеско очень много работы — если, конечно, именно он будет тренировать «Спартак» в следующем сезоне.
Тут все было ясно еще до последнего тура. «Крылья» «без вариантов вынесли» «Сочи» — 3:0. Только вот матча не было — Самара получила победу, у соперника вспышка коронавируса. Но «Крыльям» это не помогло — команда Талалаева осталась на 15-м месте. А «Химки» все же смогут играть в РПЛ. Потому вылетают «Оренбург» и «Крылья Советов». Вместо них в следующем сезоне будут «Химки» и «Ротор».
Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России. О как. Форвард «Зенита» вышел в перерыве матча с «Ростовом» — как и Артем Дзюба.
Иранец забил победный гол на 75-й минуте, а вот его российский друг отличиться не смог. В итоге, у Азмуна и Дзюбы по 17 голов — но Сердар лишь раз реализовал пенальти. А у Артема — аж 7 голов с пенальти. Потому официально лучшим снайпером РПЛ стал Азмун.
Игорь Акинфеев сыграл свой аж 457-й матч в чемпионатах России. Таким образом, он обошел Сергея Семака, у которого, соответственно, 456. Теперь Акинфеев — на втором месте среди рекордсменов РПЛ. Больше кипера ЦСКА в чемпионатах России сыграл только Сергей Игнашевич. 489 матчей.
«Спартаку» поставили аж 2 пенальти. Именно в пользу
«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по количеству очков в чемпионате России. Питерцы, забив два гола в последние 20 минут гостевого матча с «Ростовом», набрали аж 72. В 1999-м у «Спартака» было столько же. А больше — не набирал никто и никогда (в формате 30 матчей). Всего в сезоне у «Зенита» 22 победы, 6 ничьих и всего 2 поражения.