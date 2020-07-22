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11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
21:41 (мск), источник: Sport24

7-е место «Спартака», ЛЧ для «Краснодара», Азмун — лучший бомбардир. Что нужно знать о последнем туре РПЛ

Чемпионат России — все.

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Кто попал в Лигу чемпионов

«Локомотив» и, понятно, «Зенит» обеспечили себе ЛЧ. Результаты последнего тура для них не имели турнирного значения.

Краснодар (Краснодар)

Зато «Краснодар» и ЦСКА по полной рубились за последнее, третье место в Лиге чемпионов. Все зависело от команды Галицкого — победа над «Ахматом» — и третье место в кармане. ЦСКА отставал на два очка, так что должен был обыгрывать «Тамбов» и молиться на клуб из Грозного.

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И у фанатов армейцев даже зародилась надежда — команда Гончаренко оперативно повела с «Тамбовом». А вот «Краснодар» прилично мучился и не мог забить «Ахмату». Но на 43-й минуте Берг сделал это — и понеслась. «Краснодар», заваливавший концовку сезона, выдал-таки один яркий матч. Выдал вовремя — за 20 минут хозяева упаковали аж 4 мяча в ворота «Ахмата».

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ЦСКА набрал свои три очка — 2:0 с «Тамбовом», но для ЛЧ этого мало.

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«Краснодар» сыграет в квалификации Лиги чемпионов. ЦСКА и «Ростов» (1:2 дома с «Зенитом») — в Лиге Европы. «Динамо» тоже туда попадет, если «Зенит» выиграет у «Химок» в финале Кубка России.

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Какое место занял «Спартак»

При определенном раскладе красно-белые могли поставить свой антирекорд. И занять лишь 11-е место.

Спартак (Москва)

До этого худшим результатом было 10-е — в далеком 2003-м году. Но напоследок красно-белые все же чуток порадовали своих фанатов. Сложная победа в Казани — 2:1 над «Рубином», прямым конкурентом. В итоге красно-белые заняли лучшее место из возможных. Ну, возможных перед 30-м туром.

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Седьмое. Другое дело, что это все равно провал. 7-я позиция — худший результат «Спартака» за последние 12 лет. Только в 2008-м было хуже — девятое. Короче, у Тедеско очень много работы — если, конечно, именно он будет тренировать «Спартак» в следующем сезоне.

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Кто вылетел

Тут все было ясно еще до последнего тура. «Крылья» «без вариантов вынесли» «Сочи» — 3:0. Только вот матча не было — Самара получила победу, у соперника вспышка коронавируса. Но «Крыльям» это не помогло — команда Талалаева осталась на 15-м месте. А «Химки» все же смогут играть в РПЛ. Потому вылетают «Оренбург» и «Крылья Советов». Вместо них в следующем сезоне будут «Химки» и «Ротор».

Что еще было важного

Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром чемпионата России. О как. Форвард «Зенита» вышел в перерыве матча с «Ростовом» — как и Артем Дзюба.

Зенит (Санкт-Петербург)

Иранец забил победный гол на 75-й минуте, а вот его российский друг отличиться не смог. В итоге, у Азмуна и Дзюбы по 17 голов — но Сердар лишь раз реализовал пенальти. А у Артема — аж 7 голов с пенальти. Потому официально лучшим снайпером РПЛ стал Азмун.

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Игорь Акинфеев сыграл свой аж 457-й матч в чемпионатах России. Таким образом, он обошел Сергея Семака, у которого, соответственно, 456. Теперь Акинфеев — на втором месте среди рекордсменов РПЛ. Больше кипера ЦСКА в чемпионатах России сыграл только Сергей Игнашевич. 489 матчей.

ЦСКА (Москва)

«Спартаку» поставили аж 2 пенальти. Именно в пользу красно-белых — и такое бывает! Собственно, впервые в сезоне «Спартак» бил два 11-метровых за матч. Ну, видимо, не зря москвичи жаловались на судейство. Бакаев и Ларссон забили пенальти — кстати, «Рубин» свой единственный гол тоже провел с точки.

«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по количеству очков в чемпионате России. Питерцы, забив два гола в последние 20 минут гостевого матча с «Ростовом», набрали аж 72. В 1999-м у «Спартака» было столько же. А больше — не набирал никто и никогда (в формате 30 матчей). Всего в сезоне у «Зенита» 22 победы, 6 ничьих и всего 2 поражения.

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