Федун: Не планируем масштабной трансферной кампании. Тедеско должен сбалансировать состав

«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.