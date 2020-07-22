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23:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Федун: Не планируем масштабной трансферной кампании. Тедеско должен сбалансировать состав

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.

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«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Спартак (Москва)

«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки. Чемпионат России сезона-2020/2021 стартует 2 августа, а закончится 19 мая 2021 года.

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