Федун: Не планируем масштабной трансферной кампании. Тедеско должен сбалансировать состав
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что московский клуб не планирует проводить масштабную трансферную кампанию.
«Масштабной трансферной кампании не планируем. Согласен с Шамилем Газизовым, нужно точечное усиление. А сбалансировать состав должен уже Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской