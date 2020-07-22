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21:58 (мск), источник: ТАСС

Колосков считает, что коронавирус не повлиял на справедливость итогов сезона РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Последствия пандемии коронавируса не оказали серьезного влияния на справедливость итогов сезона в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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Заключительный тур РПЛ завершился в среду. Победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял московский «Локомотив», третье — «Краснодар». Сильнейший дивизион чемпионата страны по итогам сезона покинули «Оренбург» и самарские «Крылья Советов».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Концовка получилась валидольная во всех смыслах этого слова для организаторов и для футболистов, которые играли в экстремальных условиях, с риском заразиться, с плотным расписанием, которое не позволяло достаточно подготовиться, — сказал Колосков. — Самое тяжелое бремя этой ситуации выпало на футболистов и тренеров. По сути, у них не было подготовительного периода, но они, тренируясь кто как, все же смогли показать футбол весьма приличного уровня».

Российская Премьер-Лига

«Но самое главное, что все справедливо — “Зенит” заслуженно стал чемпионом, “Локомотив” стал вторым, “Краснодар” — третьим и так далее, — добавил собеседник агентства. — Мне кажется, несмотря на жесткую критику в адрес судей, картина в результате сложилась объективная. Если бы не было спадов у ЦСКА, “Локомотива” и “Краснодара”, если бы не заболели игроки “Ростова”, результат мог бы быть другим. Но это все теории, а на самом деле, как мне кажется, результаты справедливы, и никто на них не мог как-то извне повлиять».

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