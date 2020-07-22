Газизов: Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска через 6−7 дней
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отпуск футболистов «Спартака» по окончании сезона продлится около недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отпуск футболистов «Спартака» по окончании сезона продлится около недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
«Спартак» в последнем матче Тинькофф — Российской
«Самое главное — это победа. Закончили сезон на позитиве, новый начинается буквально через две недели. Эмоции не успеют остыть, это плюс», — сказал Газизов.
«Отпуск игроков перед новым сезоном? Дней
Начало нового сезона РПЛ запланировано на первую неделю августа.