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22:38 (мск), источник: ТАСС

Газизов: Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска через 6−7 дней

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отпуск футболистов «Спартака» по окончании сезона продлится около недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в последнем матче Тинькофф — Российской премьер-лиги обыграл в гостях «Рубин» со счетом 2:1 и занял седьмое место в таблице с 39 очками.

«Самое главное — это победа. Закончили сезон на позитиве, новый начинается буквально через две недели. Эмоции не успеют остыть, это плюс», — сказал Газизов.

«Отпуск игроков перед новым сезоном? Дней шесть-семь, не больше», — добавил он.

Начало нового сезона РПЛ запланировано на первую неделю августа.

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