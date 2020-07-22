Газизов: Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска через 6−7 дней

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в последнем матче Тинькофф — Российской премьер-лиги обыграл в гостях «Рубин» со счетом 2:1 и занял седьмое место в таблице с 39 очками.

«Самое главное — это победа. Закончили сезон на позитиве, новый начинается буквально через две недели. Эмоции не успеют остыть, это плюс», — сказал Газизов.

«Отпуск игроков перед новым сезоном? Дней шесть-семь, не больше», — добавил он.