«Локомотив» проведет два товарищеских матча во время подготовки к новому сезону РПЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграет две товарищеских встречи в рамках подготовки к новому сезону Тинькофф — Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграет две товарищеских встречи в рамках подготовки к новому сезону Тинькофф — Российской
В среду в матче последнего, 30-го тура РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0). По итогам сезона железнодорожники заняли второе место и напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов.
«Игра не была такой хорошей, как могла бы быть, но мы забили гол в нужное время — к концу первого тайма, — рассказал Николич. — Во втором тайме мы не играли так хорошо, но было нужно сделать
Старт нового сезона РПЛ запланирован на первую неделю августа. «План [сборов] готов, мы начинаем 28 июля, будет только пять свободных дней. Потом мы будем в Москве, где будет сыграно два товарищеских матча: один будет с “Казанкой”, по второму нужно подождать и смотреть календарь. После этого останется шесть дней и начинается новый сезон, у нас немного времени», — отметил Николич.
После возобновления чемпионата «Локомотив» под руководством Николича, который возглавил команду с 1 июня, набрал 16 очков в восьми матчах, что является вторым результатом лиги.
«Я доволен тем, как команда играла. Первое — мы не проиграли ни один матч, второе — мы добились попадания напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Я очень счастлив, как мы закончили», — заключил он.