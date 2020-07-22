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22:54 (мск), источник: ТАСС

Президент ФК «Урал» назвал неутешительными итоги чемпионата России для своего клуба

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Итоги Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 являются неутешительными для екатеринбургского «Урала». Об этом ТАСС заявил президент клуба Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

«Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата России. Клуб набрал 35 очков, одержав в 30 матчах девять побед. В заключительном туре клуб уступил столичному «Локомотиву» со счетом 0:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Итоги этого чемпионата для нас неутешительные — мы проиграли три игры подряд, и “матч века”, который должен был состояться у нас (речь идет о поражении “Урала” от “Химок” в полуфинале Олимп — Кубка России, решающий матч которого пройдет в Екатеринбурге — прим. ТАСС), мы должны были, думаю, выходить в финал, — сказал Иванов. — Проиграли команде ФНЛ — ребята настроились, мы нет. Сегодня у нас была команда, она хотела доказать, что умеет играть в футбол против серебряного призера. Произошла ошибка, из-за которой мы получили гол в добавленное [к первому тайму] время».

Российская Премьер-Лига

«Повторюсь, итог неутешительный — хотели подняться выше, и все возможности для этого были, получилось так, как получилось, сейчас надо исправлять ошибки. Ребятам — хорошо отдохнуть, укрепить состав и двигаться дальше. Вопрос про новых игроков — трансфер любит тишину. Конечно, новички будут, мы смотрим новых футболистов», — добавил он.

Иванов рассказал о ситуации с новым тренером команды, ранее в отставку ушел Дмитрий Парфенов. «Что с главным тренером? Сейчас у нас есть главный тренер (Юрий Матвеев), который работает — он давно работает в клубе, футболист, который играл и в “Уралмаше”, и в “Тагиле”. Так что мы довольны его работой, думаю, у него все получится», — заключил президент клуба.

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