Президент ФК «Урал» назвал неутешительными итоги чемпионата России для своего клуба

Источник: РИА "Новости"

«Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата России. Клуб набрал 35 очков, одержав в 30 матчах девять побед. В заключительном туре клуб уступил столичному «Локомотиву» со счетом 0:1.

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«Итоги этого чемпионата для нас неутешительные — мы проиграли три игры подряд, и “матч века”, который должен был состояться у нас (речь идет о поражении “Урала” от “Химок” в полуфинале Олимп — Кубка России, решающий матч которого пройдет в Екатеринбурге — прим. ТАСС), мы должны были, думаю, выходить в финал, — сказал Иванов. — Проиграли команде ФНЛ — ребята настроились, мы нет. Сегодня у нас была команда, она хотела доказать, что умеет играть в футбол против серебряного призера. Произошла ошибка, из-за которой мы получили гол в добавленное [к первому тайму] время».

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«Повторюсь, итог неутешительный — хотели подняться выше, и все возможности для этого были, получилось так, как получилось, сейчас надо исправлять ошибки. Ребятам — хорошо отдохнуть, укрепить состав и двигаться дальше. Вопрос про новых игроков — трансфер любит тишину. Конечно, новички будут, мы смотрим новых футболистов», — добавил он.