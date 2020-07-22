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23:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» начнет подготовку к новому сезону РПЛ 27 июля

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Футболисты «Тамбова» начнут подготовку к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) 27 июля, сообщил РИА Новости спортивный директор клуба Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Тамбов» в гостевом матче 30-го тура уступил московскому ЦСКА со счетом 0:2. По итогам сезона «Тамбов» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко, и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.

«Итогами сезона, конечно, доволен. У нас стояла задача сохранить место в РПЛ, и мы ее выполнили, — сказал Худяков по телефону. — Мы дадим ребятам до понедельника отдохнуть, и уже в понедельник собираемся в Тамбове, где и будем готовиться к чемпионату».

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