«Тамбов» начнет подготовку к новому сезону РПЛ 27 июля
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Футболисты «Тамбова» начнут подготовку к новому сезону Российской
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Футболисты «Тамбова» начнут подготовку к новому сезону Российской
Во вторник «Тамбов» в гостевом матче 30-го тура уступил московскому ЦСКА со счетом 0:2. По итогам сезона «Тамбов» занял 14-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко, и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.
«Итогами сезона, конечно, доволен. У нас стояла задача сохранить место в РПЛ, и мы ее выполнили, — сказал Худяков по телефону. — Мы дадим ребятам до понедельника отдохнуть, и уже в понедельник собираемся в Тамбове, где и будем готовиться к чемпионату».