Доминирование «Зенита», VAR и коронавирус: в РПЛ завершился сезон-2019/20

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От июля до июля

Завершившийся сезон стал самым долгим чемпионатом России с 30 турами. Турнир продолжался более года — стартовал 12 июля 2019-го, а завершился 22 июля 2020-го. Более продолжительным был только сезон-2011/12, когда Российская премьер-лига (РПЛ) переходила с системы розыгрыша «весна-осень» на систему «осень-весна». Тогда в двухступенчатом турнире было сыграно 44 тура и он продолжался дольше 14 месяцев — с 12 марта 2011-го по 13 мая 2012-го.

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Причиной аномальной продолжительности сезона-2019/20 стала пандемия коронавируса. 17 марта 2020 года общее собрание клубов РПЛ приняло решение приостановить турнир до 10 апреля.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

На тот момент в чемпионате было сыграно 22 тура. Позднее некоторые клубы озвучивали предложение не доигрывать сезон и аннулировать результаты чемпионата, но 15 мая исполком РФС принял решение возобновить турнир со второй половины июня. Финальные восемь туров были сыграны с 19 июня по 22 июля.

«Зенит» вне конкуренции

Второй раз подряд чемпионом России стал клуб из Санкт-Петербурга. Зенитовцы стартовали с трех побед над «Тамбовом», «Сочи» и «Оренбургом» и прошли турнир почти без спадов. За год команда Сергея Семака потерпела лишь два поражения — от «Уфы» (0:1) и «Локомотива» (0:1). Обе осечки случились с петербуржцами на выезде. В домашних матчах «Зенит» ни разу не проиграл — одержал десять побед при пяти ничьих.

На зимний перерыв петербуржцы ушли с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем — «Краснодаром». К коронавирусной паузе «Зенит» опережал «Локомотив» на 9 очков. А после возобновления сезона петербуржцы провели серию из нескольких побед, в том числе над непосредственными конкурентами — московским ЦСКА (4:0) и «Краснодаром» (4:2), и за четыре тура до финиша стали чемпионами. Впервые в истории РПЛ обладатель золотых медалей был определен так рано.

«Зениту» удалось повторить рекорд московского «Спартака» по количеству очков, набранных в турнирах с 30 турами — в сезоне-1999 «красно-белые» выиграли чемпионат с 72 очками. «Зенит» мог превзойти достижение «Спартака», но потерял шансы на рекорд после ничьей 1:1 с «Ахматом» в Грозном, и в итоге ограничился теми же 72 очками.

Забившие 65 голов зенитовцы стали самой результативной командой сезона. Лучший результат показала и оборона петербуржцев, пропустившая всего 18 мячей.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Первое место в гонке бомбардиров поделили игроки «Зенита». Артем Дзюба и Сердар Азмун забили по 17 голов, но у Дзюбы 7 мячей с пенальти, а Азмун поразил цель с одиннадцатиметровой отметки всего один раз. Третьим стал Евгений Луценко из тульского «Арсенала» — на его счету 15 мячей.

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Коронавирусные проблемы

Перед возобновлением сезона после паузы Российскому футбольному союзу (РФС) и РПЛ пришлось провести ряд организационных мероприятий — вернуть в страну уехавших на время перерыва иностранных футболистов и тренеров, а также создать специальный регламент «возобновления тренировочного процесса и матчей РПЛ и Кубка России сезона-2019/20».

Однако несколько иностранцев не захотели возвращаться в Россию.

«Локомотив» не дождался немецкого защитника Бенедикта Хеведеса, «Спартак» — немецкого полузащитника Андре Шюррле, а «Оренбург» — сербского нападающего Джордже Деспотовича.

С еще большими трудностями пришлось столкнуться после возобновления сезона. Первая вспышка коронавируса случилась в «Ростове». При тестировании 17 июня заболевание нашли у шестерых футболистов, основной и молодежный состав отправили на карантин. Соперник дончан по 23-му туру «Сочи» отказался переносить матч на резервную дату, в результате на матч вышли воспитанники академии «Ростова». Молодые игроки проиграли со счетом 1:10.

Несколько дней спустя вспышка коронавируса случилась в московском «Динамо». Но «бело-голубым» 21 июня удалось договориться с «Краснодаром» о переносе матча на 19 июля. Так в РПЛ появилось два разных варианта решения одной и той же ситуации.

Вскоре стал известен и третий. 20 июня источник, знакомый с ситуацией сообщил РИА Новости, что один из футболистов «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус, но это не помешало команде из Башкирии провести матч против «Тамбова» (2:1).

Позже генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба признал, что «результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией».

В дальнейшем в СМИ несколько раз появлялась информация о новых заражениях в «Уфе», но команда продолжала проводить календарные матчи.

25 июня стало известно о том, что тесты шести футболистов «Оренбурга» и двух сотрудников клуба дали положительный результат. В итоге команда не смогла сыграть против «Краснодара» и ей было засчитано техническое поражение. Это был четвертый вариант действий лиги в ситуации с коронавирусом в команде.

Позже «Оренбург» получил техническое поражение еще и за матч против екатеринбургского «Урала».

На финише сезона вспышка заболевания случилась уже в «Сочи». 16 июля РПЛ сообщил о девяти положительных тестах у «черноморцев». Команде было засчитано техническое поражение в матче 29-го тура против «Тамбова». Сочинцы не смогли сыграть и против самарских «Крыльев Советов» — по всей видимости, за эту встречу они тоже получат техническое поражение.

Сложности с VAR

С сезона-2019/20 в РПЛ стали массово использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR), но без проблем не обошлось и тут. До зимнего перерыва по техническим причинам лига не смогла обеспечить VAR на всех матчах. В 1-м туре судьи работали без видео, во 2-м и 3-м VAR был на одной игре, а с 4-го по 19-й — на двух встречах в туре.

Лишь с февраля РПЛ смогла обеспечить видеоповторами всех арбитров на всех матчах тура.

Однако от претензий клубов это не спасло. В концовке чемпионата президент московского «Спартака» Леонид Федун несколько раз жестко критиковал работу VAR и даже предложил создать хэштег «судите “Спартак” как “Зенит”», отметив, что тогда «Спартак» снова станет чемпионом.

Спартак (Москва) Все о команде

Еще больший скандал разгорелся после поражения «красно-белых» от петербуржцев в полуфинале Кубка России 19 июля. После этого матча спартаковцы написали открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

«В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу “Спартака”. В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу “Спартака”, а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с “Тамбовом”, где VAR в принципе отсутствовал», — отмечалось в письме московского клуба.

Битва за Лигу чемпионов

Интрига в чемпионской гонке пропала как никогда рано, но претенденты на Лигу чемпионов сражались до последних туров. К зимнему перерыву в РПЛ определилась группа из четырех команд, которые претендовали на серебро и бронзу, дающие возможность попасть в главный евротурнир (вторая команда России напрямую попадает в групповой этап Лиги чемпионов, а третья начинает с квалификации).

После 19-го тура пелотон возглавлял «Краснодар», набравший 35 очков, а ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив» шли плотно — у всех по 34 очка.

Локомотив (Москва) Все о команде

За три весенних тура ситуация немного изменилась — февраль-март лучше всех провел «Локомотив». Команда Юрия Семина сыграла вничью с «Зенитом» в Петербурге, победила «Ахмат» и «Ростов» и вышла на второе место с 41 очком. Столько же очков набрал «Краснодар», а «Ростов» и ЦСКА отстали — у дончан перед коронавирусной паузой было 38 очков, а у армейцев — 36.

За время перерыва «Локомотив» расстался с главным тренером — 31 мая у Юрия Семина закончился контракт, а продлевать его не стали. Ему на смену пригласили сербского специалиста Марко Николича.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

«Краснодар», наоборот, усилился — вернулись в строй травмированные Реми Кабелла, Тонни Вилена и Юрий Газинский. Команда смогла начать индивидуальные тренировки раньше всех — еще в середине мая. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал тренер «горожан» Мурад Мусаев.

Однако «Локомотив» сумел провести решающий отрезок успешнее конкурентов. «Красно-зеленые» стартовали с побед над «Оренбургом» и «Рубином», потом выдали ничейную серию из четырех матчей, а в фактически решающей игре победили ЦСКА со счетом 2:1. Серебро и прямая путевка в Лигу чемпионов досталась «Локомотиву» после того, как «Краснодар» в перенесенном матче уступил московскому «Динамо» (0:2).

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Горожане» не слишком удачно провели летний отрезок — в восьми матчах они одержали лишь три победы. При этом успех в матче с «Оренбургом» был техническим, а «Ахмат» был обыгран (4:0) в последнем туре, когда догнать «Локомотив» было уже невозможно. Зато успех в матче с грозненцами позволил «Краснодару» опередить ЦСКА в гонке за бронзовые медали.

Армейцы и «Ростов» в итоге заняли четвертое и пятое места и обеспечили себе участие в Лиге Европы. Шанс на еврокубки имеет и московское «Динамо». «Бело-голубые» финишировали шестыми и попадут в Лигу Европы, если «Зенит» выиграет Кубок России.

Двое на вылет?

Из-за пандемии коронавируса РФС принял решение отменить стыковые матчи между 13-й и 14-й командами РПЛ и третьей и четвертой командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Таким образом, количество вылетающих клубов снизилось до двух.

При этом в ФНЛ сезон возобновлять не стали, а путевки в премьер-лигу должны были получить занимавшие первое и второе место на момент остановки чемпионата волгоградский «Ротор» и «Химки».

В середине мая в СМИ появилась информация о том, что подмосковный клуб из-за проблем с финансированием либо останется в ФНЛ, либо перейдет в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) — третий по счету дивизион российского футбола. Такой расклад сужал зону вылета в РПЛ до одной строчки в таблице.

В 29-м туре шестнадцатое место и вылет в ФНЛ зарезервировал за собой «Оренбург». Проблемы с коронавирусом и два технических поражения лишили оренбуржцев последнего шанса на спасение.

«Крылья Советов» после поражения от «Зенита» в 24-м туре сменили главного тренера — вместо Миодрага Божовича команду возглавил Андрей Талалаев. В последних шести турах самарцы набрали девять очков, финишировали пятнадцатыми и почти спаслись от вылета, но в последний момент ситуация резко поменялась. 22 июля министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки» все-таки решили играть в РПЛ.