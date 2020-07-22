Доминирование «Зенита», VAR и коронавирус: в РПЛ завершился сезон-2019/20
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости, Сергей Яременко. Чемпионат России по футболу завершился в среду матчами 30-го тура.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости, Сергей Яременко. Чемпионат России по футболу завершился в среду матчами 30-го тура.
Завершившийся сезон стал самым долгим чемпионатом России с 30 турами. Турнир продолжался более года — стартовал 12 июля 2019-го, а завершился 22 июля 2020-го. Более продолжительным был только сезон-2011/12, когда Российская
Причиной аномальной продолжительности сезона-2019/20 стала пандемия коронавируса. 17 марта 2020 года общее собрание клубов РПЛ приняло решение приостановить турнир до 10 апреля.
На тот момент в чемпионате было сыграно 22 тура. Позднее некоторые клубы озвучивали предложение не доигрывать сезон и аннулировать результаты чемпионата, но 15 мая исполком РФС принял решение возобновить турнир со второй половины июня. Финальные восемь туров были сыграны с 19 июня по 22 июля.
Второй раз подряд чемпионом России стал клуб из
На зимний перерыв петербуржцы ушли с преимуществом в 10 очков над ближайшим преследователем — «Краснодаром». К коронавирусной паузе «Зенит» опережал «Локомотив» на 9 очков. А после возобновления сезона петербуржцы провели серию из нескольких побед, в том числе над непосредственными конкурентами — московским ЦСКА (4:0) и «Краснодаром» (4:2), и за четыре тура до финиша стали чемпионами. Впервые в истории РПЛ обладатель золотых медалей был определен так рано.
Забившие 65 голов зенитовцы стали самой результативной командой сезона. Лучший результат показала и оборона петербуржцев, пропустившая всего 18 мячей.
Первое место в гонке бомбардиров поделили игроки «Зенита». Артем Дзюба и Сердар Азмун забили по 17 голов, но у Дзюбы 7 мячей с пенальти, а Азмун поразил цель с одиннадцатиметровой отметки всего один раз. Третьим стал Евгений Луценко из тульского «Арсенала» — на его счету 15 мячей.
Перед возобновлением сезона после паузы Российскому футбольному союзу (РФС) и РПЛ пришлось провести ряд организационных мероприятий — вернуть в страну уехавших на время перерыва иностранных футболистов и тренеров, а также создать специальный регламент «возобновления тренировочного процесса и матчей РПЛ и Кубка России сезона-2019/20».
Однако несколько иностранцев не захотели возвращаться в Россию.
«Локомотив» не дождался немецкого защитника Бенедикта Хеведеса, «Спартак» — немецкого полузащитника Андре Шюррле, а «Оренбург» — сербского нападающего Джордже Деспотовича.
Несколько дней спустя вспышка коронавируса случилась в московском «Динамо». Но «бело-голубым» 21 июня удалось договориться с «Краснодаром» о переносе матча на 19 июля. Так в РПЛ появилось два разных варианта решения одной и той же ситуации.
Вскоре стал известен и третий. 20 июня источник, знакомый с ситуацией сообщил РИА Новости, что один из футболистов «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус, но это не помешало команде из Башкирии провести матч против «Тамбова» (2:1).
Позже генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба признал, что «результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией».
В дальнейшем в СМИ несколько раз появлялась информация о новых заражениях в «Уфе», но команда продолжала проводить календарные матчи.
Позже «Оренбург» получил техническое поражение еще и за матч против екатеринбургского «Урала».
На финише сезона вспышка заболевания случилась уже в «Сочи». 16 июля РПЛ сообщил о девяти положительных тестах у «черноморцев». Команде было засчитано техническое поражение в матче 29-го тура против «Тамбова». Сочинцы не смогли сыграть и против самарских «Крыльев Советов» — по всей видимости, за эту встречу они тоже получат техническое поражение.
С сезона-2019/20 в РПЛ стали массово использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR), но без проблем не обошлось и тут. До зимнего перерыва по техническим причинам лига не смогла обеспечить VAR на всех матчах. В 1-м туре судьи работали без видео, во 2-м и 3-м VAR был на одной игре, а с 4-го по 19-й — на двух встречах в туре.
Лишь с февраля РПЛ смогла обеспечить видеоповторами всех арбитров на всех матчах тура.
Однако от претензий клубов это не спасло. В концовке чемпионата президент московского «Спартака» Леонид Федун несколько раз жестко критиковал работу VAR и даже предложил создать хэштег «судите “Спартак” как “Зенит”», отметив, что тогда «Спартак» снова станет чемпионом.
Еще больший скандал разгорелся после поражения «красно-белых» от петербуржцев в полуфинале Кубка России 19 июля. После этого матча спартаковцы написали открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
«В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу “Спартака”. В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу “Спартака”, а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с “Тамбовом”, где VAR в принципе отсутствовал», — отмечалось в письме московского клуба.
Интрига в чемпионской гонке пропала как никогда рано, но претенденты на Лигу чемпионов сражались до последних туров. К зимнему перерыву в РПЛ определилась группа из четырех команд, которые претендовали на серебро и бронзу, дающие возможность попасть в главный евротурнир (вторая команда России напрямую попадает в групповой этап Лиги чемпионов, а третья начинает с квалификации).
После 19-го тура пелотон возглавлял «Краснодар», набравший 35 очков, а ЦСКА, «Ростов» и «Локомотив» шли плотно — у всех по 34 очка.
За три весенних тура ситуация немного изменилась —
За время перерыва «Локомотив» расстался с главным тренером — 31 мая у Юрия Семина закончился контракт, а продлевать его не стали. Ему на смену пригласили сербского специалиста Марко Николича.
«Краснодар», наоборот, усилился — вернулись в строй травмированные Реми Кабелла, Тонни Вилена и Юрий Газинский. Команда смогла начать индивидуальные тренировки раньше всех — еще в середине мая. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал тренер «горожан» Мурад Мусаев.
Однако «Локомотив» сумел провести решающий отрезок успешнее конкурентов. «Красно-зеленые» стартовали с побед над «Оренбургом» и «Рубином», потом выдали ничейную серию из четырех матчей, а в фактически решающей игре победили ЦСКА со счетом 2:1. Серебро и прямая путевка в Лигу чемпионов досталась «Локомотиву» после того, как «Краснодар» в перенесенном матче уступил московскому «Динамо» (0:2).
«Горожане» не слишком удачно провели летний отрезок — в восьми матчах они одержали лишь три победы. При этом успех в матче с «Оренбургом» был техническим, а «Ахмат» был обыгран (4:0) в последнем туре, когда догнать «Локомотив» было уже невозможно. Зато успех в матче с грозненцами позволил «Краснодару» опередить ЦСКА в гонке за бронзовые медали.
Армейцы и «Ростов» в итоге заняли четвертое и пятое места и обеспечили себе участие в Лиге Европы. Шанс на еврокубки имеет и московское «Динамо». «Бело-голубые» финишировали шестыми и попадут в Лигу Европы, если «Зенит» выиграет Кубок России.
При этом в ФНЛ сезон возобновлять не стали, а путевки в
В середине мая в СМИ появилась информация о том, что подмосковный клуб
«Крылья Советов» после поражения от «Зенита» в 24-м туре сменили главного тренера — вместо Миодрага Божовича команду возглавил Андрей Талалаев. В последних шести турах самарцы набрали девять очков, финишировали пятнадцатыми и почти спаслись от вылета, но в последний момент ситуация резко поменялась. 22 июля министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки»
Таким образом, «Крылья Советов» стали второй командой, которая должна покинуть РПЛ. Однако, по информации, которую сообщили РИА Новости два источника, не связанных друг с другом, один из клубов РПЛ в ходе общего собрания, которое состоится может поднять вопрос об увеличении числа участников чемпионата до 18 команд. Если эта идея вдруг будет поддержана, то «Крылья Советов» и «Оренбург» сохранят места в элитном дивизионе.