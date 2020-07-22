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23:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартаку» отдали долги? В матче с «Рубином» было три пенальти — разбираем работу судей

Арбитр Игорь Федотов хвалит Павла Кукуяна.

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Источник: РИА "Новости"

Судейство в РПЛ и Кубке России после коронавирусной паузы, как и его обсуждение, стало одной из главных тем возвращения футбола. Чаще всего болельщики обсуждают работу арбитров в матчах «Спартака». Вот и гендиректор клуба Шамиль Газизов после матча так высказался о трёх пенальти в матче «Рубина» и красно-белых:

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— Понятно, что три пенальти в игре — какая-то такая ситуация. Могли и четвёртый поставить на последних минутах… Какие-то условные долги нам отдаются в последнем матче. Мне кажется, поздновато.

Российская Премьер-Лига

Специально для «Чемпионата» работу арбитров в этом матче разобрал Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал.

О первом пенальти в ворота «Рубина»

— Судья на VAR не видит, попал ли мяч в руку игроку «Рубина». Но арбитр назначил 11-метровый удар. Если бы судьи на VAR увидели, что мяч точно не попал в руку — они бы позвали главного посмотреть эпизод. Но раз VAR не видит момент чётко, то они поддерживают главного арбитра, так как он не совершил явную очевидную ошибку. Но по тем повторам, что нам показали, не могу сказать, что пенальти для «Спартака» в ворота «Рубина» назначен верно. Для меня первый 11-метровый не очевидный по тем повторам, что показывает телевидение. Даже на стоп-кадре не видно, что мяч попал в руку. А раз это не очевидно, то следует поддержать арбитра.

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О пенальти в ворота «Спартака» и втором пенальти «Рубину»

Спартак (Москва)

— Что касается пенальти в ворота «Спартака» — там всё правильно. Хвича убрал мяч под себя, а защитник его сбил. Но мне не понравилось поведение судьи — он надменно ходил, что-то рассказывал. Надо было встать на точку и все, а не руками махать. Авторитет так не заработаешь. А 11-метровый на Понсе был, здесь судья сработал правильно.

О жёлтой карточке Кварацхелии за симуляцию и работе Кукуяна в целом

— В моменте с падением Кварацхелией Кукуян разобрался верно. Это симуляция, Максименко убирал руки.

Кукуян очень хорошо отработал игру, два верных назначенных пенальти (хотя по повторам я не могу сказать, что первый 11-метровый действительно был) без вмешательства ВАР, симуляция определена верно. Это оценка 8,7, что в переводе на простой язык — пять с двумя плюсами.

Но это оценка со стороны инспектора. А момент с Хвичей очень тяжёлый, но Кукуян всё правильно определил.

Максим Пахомов

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