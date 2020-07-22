Баринов, Аршавин и Кержаков оценили громкое заявление Савина о возможной продаже места в РПЛ за 300−500 млн рублей
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, а также
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, а также
Сегодня, 22 июля, Савин опубликовал пост в инстаграме, в котором заявил, что «Тамбову» готовы заплатить 300−500 млн рублей, чтобы они отказались от участия в РПЛ в пользу «Крыльев Советов».
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков уже дал интервью, в котором назвал это заявление Савина чушью и ужасным бредом.
При этом под постом Савина поставили отметку «Нравится» такие известные в российском футболе личности, как Аршавин, Кержаков и Баринов.