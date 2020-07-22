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23:43 (мск), источник: Sport24

Баринов, Аршавин и Кержаков оценили громкое заявление Савина о возможной продаже места в РПЛ за 300−500 млн рублей

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, а также экс-нападающие «Зенита» Андрей Аршавин и Александр Кержаков оценили громкое заявление бывшего футболиста «Крыльев Советов» Евгения Савина, который в настоящее время является популярным ведущим ютуб-канала «КраСава».

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 22 июля, Савин опубликовал пост в инстаграме, в котором заявил, что «Тамбову» готовы заплатить 300−500 млн рублей, чтобы они отказались от участия в РПЛ в пользу «Крыльев Советов».

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков уже дал интервью, в котором назвал это заявление Савина чушью и ужасным бредом.

Российская Премьер-Лига

При этом под постом Савина поставили отметку «Нравится» такие известные в российском футболе личности, как Аршавин, Кержаков и Баринов.

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