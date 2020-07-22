Баринов, Аршавин и Кержаков оценили громкое заявление Савина о возможной продаже места в РПЛ за 300−500 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 22 июля, Савин опубликовал пост в инстаграме, в котором заявил, что «Тамбову» готовы заплатить 300−500 млн рублей, чтобы они отказались от участия в РПЛ в пользу «Крыльев Советов».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3a639af70dc659c7512a" data-vnd="3a639af70dc659c7512a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3a639af70dc659c7512a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков уже дал интервью, в котором назвал это заявление Савина чушью и ужасным бредом.

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При этом под постом Савина поставили отметку «Нравится» такие известные в российском футболе личности, как Аршавин, Кержаков и Баринов.