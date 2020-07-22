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23:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Газизов: Кокорин усилит любой клуб РПЛ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Футболист Александр Кокорин способен усилить любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), считает генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"
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7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Контракт Кокорина с петербургским «Зенитом» истекает по окончании сезона. Вторую часть сезона нападающий провел в аренде в «Сочи». В среду в СМИ появились сообщения о том, что форвардом интересуется «Спартак». Сам футболист заявил РИА Новости, что пока не может комментировать данную информацию.

Спартак (Москва)

«Саша Кокорин усилит любую команду РПЛ, и не только РПЛ. Поэтому что тут говорить. Он может заинтересовать любой клуб», — сказал Газизов РИА Новости по телефону.

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