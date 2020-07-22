Газизов: Кокорин усилит любой клуб РПЛ

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий 7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Контракт Кокорина с петербургским «Зенитом» истекает по окончании сезона. Вторую часть сезона нападающий провел в аренде в «Сочи». В среду в СМИ появились сообщения о том, что форвардом интересуется «Спартак». Сам футболист заявил РИА Новости, что пока не может комментировать данную информацию.

Спартак (Москва) Все о команде