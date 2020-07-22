Газизов: Кокорин усилит любой клуб РПЛ
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Футболист Александр Кокорин способен усилить любой клуб Российской
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Фукс. Футболист Александр Кокорин способен усилить любой клуб Российской
Контракт Кокорина с петербургским «Зенитом» истекает по окончании сезона. Вторую часть сезона нападающий провел в аренде в «Сочи». В среду в СМИ появились сообщения о том, что форвардом интересуется «Спартак». Сам футболист заявил РИА Новости, что пока не может комментировать данную информацию.
«Саша Кокорин усилит любую команду РПЛ, и не только РПЛ. Поэтому что тут говорить. Он может заинтересовать любой клуб», — сказал Газизов РИА Новости по телефону.