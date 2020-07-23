Лига чемпионов приедет в Краснодар. Сезон чемпионата России по футболу официально завершен
ТАСС, 23 июля. Сезон-2019/20 розыгрыша Тинькофф — Российской
ТАСС, 23 июля. Сезон-2019/20 розыгрыша Тинькофф — Российской
Чемпионом России за четыре тура до окончания сезона стал петербургский «Зенит», обеспечив себе участие в групповом этапе главного турнира Европы. На прошлой неделе аналогичного результата добился московский «Локомотив», гарантировавший вторую строчку по итогам чемпионата. Перед заключительным туром третье место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов, занимал «Краснодар». Команду Мурада Мусаева мог обогнать московский ЦСКА, отстававший на два очка.
Армейцы на домашнем стадионе открыли счет в матче с «Тамбовом» благодаря голу Георгия Щенникова в середине первого тайма. Подопечным Виктора Гончаренко победа гарантировала третье место в случае осечки «Краснодара», которого не устраивала даже ничья в домашней игре с грозненским «Ахматом». Однако нападающий Маркус Берг сделал все, чтобы победу в заочном противостоянии одержала его команда. Швед поучаствовал во всех голах «Краснодара», забив два мяча и отметившись двумя результативными передачами.
Армейцы выступят в Лиге Европы, однако раунд турнира команда узнает только после завершения финала Олимп — Кубка России между «Зенитом» и подмосковными «Химками». Если победу одержит петербургский клуб, то ЦСКА начнет с группового этапа. Противоположный результат отправит армейцев в третий квалификационный раунд, а в основном турнире страну представят «Химки».
«Все справедливо — “Зенит” заслуженно завоевал золотые медали, “Локомотив” стал вторым, а “Краснодар” — третьим. Мне кажется, результат сложился объективный, хотя было много претензий к судьям. Если бы ЦСКА, “Локомотив” и “Краснодар” не допускали спадов, а футболисты “Ростова” не заболели, то мы могли увидеть другой итог. Однако это остается на уровне предположений, результаты справедливы, никто на них не мог извне повлиять», — сказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Ростов» обеспечил себе выход в еврокубки еще до начала последнего тура. Однако команде тоже предстоит дождаться результата матча между «Зенитом» и «Химками». Успех петербургского клуба отправит подопечных Валерия Карпина в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Победа «Химок» будет означать для команды выступление в турнире со второго отборочного раунда.
В среду «Ростов» в поединке с «Зенитом» открыл счет в первом тайме после удара со штрафного в исполнении Бахтиёра Зайнутдинова. Во второй половине встречи атаку петербуржцев усилили вышедшие на поле Артем Дзюба и Сердар Азмун. Иранец стал автором победного мяча, забив через три минуты после гола Эмилиано Ригони.
Азмун выиграл гонку бомбардиров у Дзюбы. Одноклубники забили по 17 мячей, однако россиянин семь раз отличился с пенальти, в активе же иранца есть только один гол с одиннадцатиметровой отметки. Третье место в списке бомбардиров с 15 мячами занял форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, который в последнем матче турнира против «Уфы» (0:0) не забил.
После первого круга
Участие «Динамо» в еврокубках тоже будет зависеть от финала Кубка России. Только победа «Зенита» позволит команде вернуться на международную арену. «Динамо» не играло в Лиге Европы с сезона-2014/15 — тогда москвичи преодолели два отборочных раунда, одержали шесть побед на групповом этапе и дошли до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступили итальянскому «Наполи» (1:3, 0:0). В этот раз команда сможет начать выступление в турнире со второго квалификационного раунда.
Заключительный тур мог принести московскому «Спартаку» худший итоговый результат с момента покупки команды Леонидом Федуном, которая произошла в 2004 году. В случае потери очков в матче с «Рубином» московский клуб рисковал опуститься на девятое место, что стало бы антирекордом, так как ранее
«Самое главное — это победа. Закончили сезон на позитиве, новый начинается буквально через две недели. Эмоции не успеют остыть, это плюс», — сказал после матча ТАСС генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
Победой на «Уралом» в Екатеринбурге завершил сезон «Локомотив». Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Антон Миранчук. Он же был удален в концовке матча за вторую желтую карточку. Таким образом, полузащитник пропустит первую встречу следующего сезона.
«Сейчас игроки немного отдохнут, потом нас ждет подготовка к следующему сезону. Впереди предстоит тяжелая работа для игроков и менеджмента. История очень сложная, особенно для тренерского штаба, так как за короткое время внедрить
Общее собрание РПЛ пройдет 23 июля, исполком РФС — 24 июля. По итогам заседаний будут утверждены итоги турнира, состав участников следующего чемпионата и его календарь.