Лига чемпионов приедет в Краснодар. Сезон чемпионата России по футболу официально завершен

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Чемпионом России за четыре тура до окончания сезона стал петербургский «Зенит», обеспечив себе участие в групповом этапе главного турнира Европы. На прошлой неделе аналогичного результата добился московский «Локомотив», гарантировавший вторую строчку по итогам чемпионата. Перед заключительным туром третье место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов, занимал «Краснодар». Команду Мурада Мусаева мог обогнать московский ЦСКА, отстававший на два очка.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Армейцы на домашнем стадионе открыли счет в матче с «Тамбовом» благодаря голу Георгия Щенникова в середине первого тайма. Подопечным Виктора Гончаренко победа гарантировала третье место в случае осечки «Краснодара», которого не устраивала даже ничья в домашней игре с грозненским «Ахматом». Однако нападающий Маркус Берг сделал все, чтобы победу в заочном противостоянии одержала его команда. Швед поучаствовал во всех голах «Краснодара», забив два мяча и отметившись двумя результативными передачами.

Победа конкурента со счетом 4:0 не оставила ЦСКА шансов на успешное решение задачи, гол Ивана Облякова в конце второго тайма уже ничего не решал.

Армейцы выступят в Лиге Европы, однако раунд турнира команда узнает только после завершения финала Олимп — Кубка России между «Зенитом» и подмосковными «Химками». Если победу одержит петербургский клуб, то ЦСКА начнет с группового этапа. Противоположный результат отправит армейцев в третий квалификационный раунд, а в основном турнире страну представят «Химки».

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Все справедливо — “Зенит” заслуженно завоевал золотые медали, “Локомотив” стал вторым, а “Краснодар” — третьим. Мне кажется, результат сложился объективный, хотя было много претензий к судьям. Если бы ЦСКА, “Локомотив” и “Краснодар” не допускали спадов, а футболисты “Ростова” не заболели, то мы могли увидеть другой итог. Однако это остается на уровне предположений, результаты справедливы, никто на них не мог извне повлиять», — сказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»

«Динамо» надеется на «Зенит»

«Ростов» обеспечил себе выход в еврокубки еще до начала последнего тура. Однако команде тоже предстоит дождаться результата матча между «Зенитом» и «Химками». Успех петербургского клуба отправит подопечных Валерия Карпина в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Победа «Химок» будет означать для команды выступление в турнире со второго отборочного раунда.

В среду «Ростов» в поединке с «Зенитом» открыл счет в первом тайме после удара со штрафного в исполнении Бахтиёра Зайнутдинова. Во второй половине встречи атаку петербуржцев усилили вышедшие на поле Артем Дзюба и Сердар Азмун. Иранец стал автором победного мяча, забив через три минуты после гола Эмилиано Ригони.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Азмун выиграл гонку бомбардиров у Дзюбы. Одноклубники забили по 17 мячей, однако россиянин семь раз отличился с пенальти, в активе же иранца есть только один гол с одиннадцатиметровой отметки. Третье место в списке бомбардиров с 15 мячами занял форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, который в последнем матче турнира против «Уфы» (0:0) не забил.

В Лигу Европы может попасть и московское «Динамо».

После первого круга бело-голубые находились в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место, но смогли подняться на шестую строчку. Матч последнего тура против покидающего высший дивизион «Оренбурга» значения уже не имел, поэтому поражение со счетом 0:1 не повлияло на позицию команды.

Участие «Динамо» в еврокубках тоже будет зависеть от финала Кубка России. Только победа «Зенита» позволит команде вернуться на международную арену. «Динамо» не играло в Лиге Европы с сезона-2014/15 — тогда москвичи преодолели два отборочных раунда, одержали шесть побед на групповом этапе и дошли до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступили итальянскому «Наполи» (1:3, 0:0). В этот раз команда сможет начать выступление в турнире со второго квалификационного раунда.

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Короткий перерыв

Заключительный тур мог принести московскому «Спартаку» худший итоговый результат с момента покупки команды Леонидом Федуном, которая произошла в 2004 году. В случае потери очков в матче с «Рубином» московский клуб рисковал опуститься на девятое место, что стало бы антирекордом, так как ранее красно-белые завершали турнир как минимум на восьмой строчке (2004, 2008). В Казани «Спартак» открыл счет с пенальти, который реализовал Зелимхан Бакаев. Оставшиеся во встрече мячи тоже были забиты с одиннадцатиметровой отметки — у хозяев отличился Иван Игнатьев, а победу гостям принес Джордан Ларссон.

«Самое главное — это победа. Закончили сезон на позитиве, новый начинается буквально через две недели. Эмоции не успеют остыть, это плюс», — сказал после матча ТАСС генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Победой на «Уралом» в Екатеринбурге завершил сезон «Локомотив». Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время забил Антон Миранчук. Он же был удален в концовке матча за вторую желтую карточку. Таким образом, полузащитник пропустит первую встречу следующего сезона.

Локомотив (Москва) Все о команде

«Сейчас игроки немного отдохнут, потом нас ждет подготовка к следующему сезону. Впереди предстоит тяжелая работа для игроков и менеджмента. История очень сложная, особенно для тренерского штаба, так как за короткое время внедрить какие-то наработки тяжело. Но на то все и профессионалы», — сказал ТАСС председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Только две команды не играли в последнем туре — самарские «Крылья Советов» и «Сочи».

Из-за выявления случаев заражения коронавирусом в «Сочи» матч в Самаре был отменен. «Крылья Советов» должны будут решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) одержать техническую победу над соперником со счетом 3:0, однако это не спасает команду от вылета. Место самарского клуба займут «Химки», которые уже уведомили руководство РПЛ о готовности выступить в высшем дивизионе в следующем сезоне.