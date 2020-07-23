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10:50 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита» рассказал, что клуб не ведет переговоры о продаже футболиста Азмуна

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Зенит» не собирается вести переговоры о продаже иранского нападающего команды Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

В начале июня портал AreaNapoli сообщал об интересе итальянского «Наполи» к Азмуну. «Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка», — сказал Медведев.

Азмун стал лучшим бомбардиром Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), вторым финишировал его одноклубник Артем Дзюба. Футболисты забили по 17 мячей. Однако россиянин семь раз отличился с пенальти, в активе же иранца есть только один гол с одиннадцатиметровой отметки.

Зенит (Санкт-Петербург)

«Это тоже приятное событие индивидуального характера. Подобного достижения могло не быть, если бы мы не показывали такой игры и таких результатов. Уникальное событие, когда два игрока из одного клуба возглавили список бомбардиров», — добавил генеральный директор «Зенита».

«Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам», — подытожил он.

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