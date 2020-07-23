Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов» из-за истечения срока контракта
Голкипер Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте самарского футбольного клуба.
Голкипер Сергей Рыжиков покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте самарского футбольного клуба.
Рыжиков пополнил состав «Крыльев Советов» в 2018 году. В составе команды 39-летний вратарь провел 45 матчей во всех турнирах, отыграв в 12 из них «на ноль».
Ранее Рыжиков выступал за подмосковный «Сатурн», махачкалинский «Анжи», московский «Локомотив» и казанский «Рубин», вместе с которым футболист дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны. На счету голкипера один матч за сборную России.