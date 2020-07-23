Источник: Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую
Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую
Общее собрание клубов РПЛ проходит в четверг. Предложение о расширении было вынесено на голосование в ходе заседания.
«Клубы не поддержали предложение расширить РПЛ до 18 клубов и проголосовали против», — сказал собеседник агентства.
По итогам сезона РПЛ-2019/20 места в зоне вылета заняли самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Их место в следующем сезоне должны занять поднимающиеся из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».