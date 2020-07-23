Источник: Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

Источник: Спорт РИА Новости

Общее собрание клубов РПЛ проходит в четверг. Предложение о расширении было вынесено на голосование в ходе заседания.

«Клубы не поддержали предложение расширить РПЛ до 18 клубов и проголосовали против», — сказал собеседник агентства.