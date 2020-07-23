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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Спорт РИА Новости

Общее собрание клубов РПЛ проходит в четверг. Предложение о расширении было вынесено на голосование в ходе заседания.

«Клубы не поддержали предложение расширить РПЛ до 18 клубов и проголосовали против», — сказал собеседник агентства.

По итогам сезона РПЛ-2019/20 места в зоне вылета заняли самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Их место в следующем сезоне должны занять поднимающиеся из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

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