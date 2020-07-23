«Уфа» выкупила у «Краснодара» Голубева
Полузащитник Артем Голубев перешел из «Краснодара» в «Уфу» на постоянной основе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
Полузащитник Артем Голубев перешел из «Краснодара» в «Уфу» на постоянной основе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
В июле 2019 года Голубев был арендован «Уфой», которая решила выкупить трансфер 21-летнего игрока. В составе уфимской команды хавбек провел 20 матчей.
Голубев является воспитанником «Краснодара», за различные команды клуба он сыграл 106 официальных матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
«Уфа» в сезоне-2019/20 заняла девятое место в чемпионате России, «Краснодар» стал третьим и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.