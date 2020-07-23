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15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» выкупила у «Краснодара» Голубева

Полузащитник Артем Голубев перешел из «Краснодара» в «Уфу» на постоянной основе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В июле 2019 года Голубев был арендован «Уфой», которая решила выкупить трансфер 21-летнего игрока. В составе уфимской команды хавбек провел 20 матчей.

Голубев является воспитанником «Краснодара», за различные команды клуба он сыграл 106 официальных матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Уфа» в сезоне-2019/20 заняла девятое место в чемпионате России, «Краснодар» стал третьим и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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