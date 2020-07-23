Дзюба прокомментировал свои достижения в завершившемся сезоне РПЛ
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем
По итогам сезона-2019/20 Дзюба стал лидером по системе «гол+пас», сумев записать на свой счет 17 голов и 13 результативных передач в 28 матчах.
«Сезон окончен. Это была славная охота», — подписал публикацию Дзюба.
В воскресенье, 26 июля, «Зенит» сыграет в финале Кубка России с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге.