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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба прокомментировал свои достижения в завершившемся сезоне РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram-аккаунте таблицу личной результативности в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам сезона-2019/20 Дзюба стал лидером по системе «гол+пас», сумев записать на свой счет 17 голов и 13 результативных передач в 28 матчах.

«Сезон окончен. Это была славная охота», — подписал публикацию Дзюба.

В воскресенье, 26 июля, «Зенит» сыграет в финале Кубка России с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге.

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