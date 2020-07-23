В РПЛ приняли решение сохранить стыковые матчи
Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, на общем собрании РПЛ было принято решение сохранить обмен команд между
Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, на общем собрании РПЛ было принято решение сохранить обмен команд между
Таким образом, две последние команды вылетают напрямую, а занявшие 13-е и 14-е места будут играть в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Это решение будет распространяться на следующий сезон. В этом году «Ахмат» и «Тамбов» сохраняют прописку в РПЛ.
Официальное решение будет принято завтра, 24 июля, на исполкоме Российского футбольного союза.