В РПЛ приняли решение сохранить стыковые матчи

Таким образом, две последние команды вылетают напрямую, а занявшие 13-е и 14-е места будут играть в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Это решение будет распространяться на следующий сезон. В этом году «Ахмат» и «Тамбов» сохраняют прописку в РПЛ.