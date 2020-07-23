France Football: «Локомотив» ведет переговоры с форвардом «Бордо» Камано

По информации источника, «Локомотив» ведет переговоры по трансферу 24-летнего гвинейца, чей контракт с нынешним клубом действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что в феврале форварда пытался купить другой российский клуб, «Краснодар», однако тогда игрок ответил отказом.