Пассажиры самолета сообщили о пьяном дебоше футболиста и бывшего мужа Бузовой

Источник: РИА "Новости"

Пассажиры рейса, следовавшего из Казани в Москву, заявили, что Тарасов вместе с другим игроком «Рубина» Николаем Поярковым употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично. Сам футболист свою вину отрицает.

В мае Тарасов заявил, что высокие зарплаты российских футболистов заслуженны. По его мнению, игроки зарабатывают хорошие деньги, но тратят здоровье.

В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе 33-летнего Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе национальной команды России.

Тарасов был женат на певице Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год.