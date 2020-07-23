РПЛ сделала заявление о несостоявшемся расширении лиги
Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги, сообщается в
Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги, сообщается в
«На общем собрании РПЛ в повестку был внесен вопрос “Крыльев Советов” о расширении лиги до восемнадцати команд, — говорится в сообщении. — Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона Тинькофф РПЛ».
«Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но
Также общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в
«Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ 2019/20, покинули лигу.