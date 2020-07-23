РПЛ сделала заявление о несостоявшемся расширении лиги

«На общем собрании РПЛ в повестку был внесен вопрос “Крыльев Советов” о расширении лиги до восемнадцати команд, — говорится в сообщении. — Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона Тинькофф РПЛ».

«Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало, — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин. — Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять “Крылья”, у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и “Оренбург”, который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ».