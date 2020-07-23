Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
22.07
Сампдория
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
22.07
Интер
Фиорентина
00
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Жоао Марио

Полузащитник Жоао Марио покинул московский «Локомотив» по истечении срока арендного соглашения, сообщается на сайте футбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Португальский футболист был арендован «Локомотивом» у миланского «Интера» до конца сезона. По данным СМИ, арендное соглашение предусматривало опцию выкупа 27-летнего хавбека за 18 миллионов евро.

В составе железнодорожников Марио провел 22 матча, забил один гол и стал серебряным призером чемпионата России.

Марио ранее выступал за португальский «Спортинг», английский «Вест Хэм», в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы 2016 года.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Богиня Копакабаны делает с мячом такое, что вам и не снилось
Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон
Овечкин и Панарин: кто из них круче? В Америке не смогли выбрать
Луческу возглавил киевское «Динамо».
Альварес и Головкин договорились о третьем бое
Муза Большунова: девушка лучшего лыжника на планете (фото)
Бывший тренер «Спартака» возглавил «Вильярреал»
Московский топ-клуб РПЛ готов выделить «Химкам» 250 млн рублей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь