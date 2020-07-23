«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Жоао Марио
Полузащитник Жоао Марио покинул московский «Локомотив» по истечении срока арендного соглашения, сообщается на сайте футбольного клуба.
Полузащитник Жоао Марио покинул московский «Локомотив» по истечении срока арендного соглашения, сообщается на сайте футбольного клуба.
Португальский футболист был арендован «Локомотивом» у миланского «Интера» до конца сезона. По данным СМИ, арендное соглашение предусматривало опцию выкупа 27-летнего хавбека за 18 миллионов евро.
В составе железнодорожников Марио провел 22 матча, забил один гол и стал серебряным призером чемпионата России.
Марио ранее выступал за португальский «Спортинг», английский «Вест Хэм», в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы 2016 года.