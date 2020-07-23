«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Жоао Марио

Источник: Спорт РИА Новости

Португальский футболист был арендован «Локомотивом» у миланского «Интера» до конца сезона. По данным СМИ, арендное соглашение предусматривало опцию выкупа 27-летнего хавбека за 18 миллионов евро.

В составе железнодорожников Марио провел 22 матча, забил один гол и стал серебряным призером чемпионата России.