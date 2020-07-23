РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

Ганский футболист перешел в «Тамбов» летом 2019 года, клуб не стал продлевать с ним контракт, который истек в конце мая.

«Удовлетворить заявление Салли Муниру в отношении “Тамбова” о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать “Тамбов” выплатить футболисту задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать “Тамбов” выплатить футболисту задолженность по компенсации за аренду жилого помещения. Применить к “Тамбову” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению “Тамбова” в случае исполнения обязательств перед Салли Муниру, установленных настоящим решением», — говорится в решении РФС.