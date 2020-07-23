РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков
Ганский футболист перешел в «Тамбов» летом 2019 года, клуб не стал продлевать с ним контракт, который истек в конце мая.
«Удовлетворить заявление Салли Муниру в отношении “Тамбова” о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать “Тамбов” выплатить футболисту задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать “Тамбов” выплатить футболисту задолженность по компенсации за аренду жилого помещения. Применить к “Тамбову” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению “Тамбова” в случае исполнения обязательств перед Салли Муниру, установленных настоящим решением», — говорится в решении РФС.