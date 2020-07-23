Московский топ-клуб РПЛ готов выделить «Химкам» 250 млн рублей

Каким образом будет оказана финансовая поддержка, неизвестно.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что один из топ-клубов РПЛ может помочь ресурсами «Химкам», чтобы подмосковный клуб был способен обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.



Вчера подмосковные «Химки», занявшие второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ, официально приняли решение выступать в следующем сезоне в РПЛ. Руководство клуба сомневалось в необходимости повышения в классе в связи с финансовыми затруднениями.



В связи с решением руководства «Химок» в ФНЛ опустились самарские «Крылья Советов».