Московский топ-клуб РПЛ готов выделить «Химкам» 250 млн рублей
Как стало известно «Чемпионату», один из московских
Как стало известно «Чемпионату», один из московских
Каким образом будет оказана финансовая поддержка, неизвестно.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что один из
Вчера подмосковные «Химки», занявшие второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ, официально приняли решение выступать в следующем сезоне в РПЛ. Руководство клуба сомневалось в необходимости повышения в классе в связи с финансовыми затруднениями.
В связи с решением руководства «Химок» в ФНЛ опустились самарские «Крылья Советов».