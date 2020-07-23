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17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал об итогах встреч с гендиректором клуба Шамилем Газизовым и тренерским штабом команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Я провёл несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым. Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/2021: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности. Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет благотворительного фонда «Спартак Детям», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Спартак (Москва)

«Спартак», в 30 турах набрав 39 очков, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где уступил «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки. Чемпионат России сезона-2020/2021 стартует 2 августа, а закончится 19 мая 2021 года.

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