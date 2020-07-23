Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон

«Я провёл несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым. Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/2021: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности. Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет благотворительного фонда «Спартак Детям», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.