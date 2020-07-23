«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном

Вандерсон перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт футболиста с краснодарским клубом действует до лета 2022 года.