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23 июля, источник: Чемпионат.com

«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Краснодара» Вандерсону.

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Источник: РИА "Новости"

Петербургский клуб рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спортинг» и «Эвертон».

Зенит (Санкт-Петербург)

Вандерсон перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт футболиста с краснодарским клубом действует до лета 2022 года.

Краснодар (Краснодар)

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России, а «Краснодар» финишировал на 3-м месте.

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