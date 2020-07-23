«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Краснодара» Вандерсону.
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Краснодара» Вандерсону.
Петербургский клуб рассматривает вариант с переходом футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спортинг» и «Эвертон».
Вандерсон перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 21 матче Российской
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России, а «Краснодар» финишировал на 3-м месте.