Исполком РФС утвердит итоги чемпионата России и календарь на сезон-2020/21
МОСКВА, 24 июля. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в пятницу в формате видеоконференции. Мероприятие начнется в 12:00 мск.
МОСКВА, 24 июля. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в пятницу в формате видеоконференции. Мероприятие начнется в 12:00 мск.
Первым пунктом в повестке заседания значится подведение итогов сезона-2019/20 в чемпионате России. Турнир завершился 22 июля, тройку призеров составили петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар». Самарские «Крылья Советов» и «Оренбург» стали худшими командами чемпионата и покинут высший дивизион. В новом сезоне клубы сыграют в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Исполком РФС также утвердит документы, регламентирующие организацию и проведение соревнований в сезоне-2020/21. В рамках рассмотрения этого вопроса будет определен состав участников турниров, регламент соревнований и календарь. Принятые решения затронут Тинькофф — Российскую
На заседании исполкома РФС должно быть утверждено включение в число участников высшего дивизиона волгоградского «Ротора» и подмосковных «Химок». Команды по итогам досрочно завершенного
Участники заседания определят сроки трансферных окон на сезон-2020/21. Ранее РПЛ сообщала, что летний период дозаявок начнется 26 июля и завершится 19 сентября.
23 июля
На заседании исполкома РФС будут обсуждаться вопросы согласования годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2019 год, рассмотрения отчета об исполнении годовой сметы (бюджета) и утверждения отчета независимой аудиторской организации за 2019 год. Также на рассмотрении будет внесение изменений в регламентирующие документы РФС. Речь идет о дисциплинарном регламенте и регламенте по статусу и переходам футболистов. Будет определена и дата очередной конференции РФС.
В рамках подведения итогов сезона-2019/20 РФС объявит лауреатов национальной премии в номинациях «Лучший футболист года», «Надежда» (юноши до 21 года), «Лучший тренер года», «Лучшая команда года» и «За вклад в развитие футбола». Также будет назван список из 33 лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.
В числе административных вопросов будет обсуждаться изменение наименования юридического лица участника ПФЛ — с ФК «Урожай» на ФК «Кубань». Клуб из Краснодара был основан в 2018 году. Он образовался после того, как «Кубань» не прошла лицензирование и отказалась от участия в чемпионате России. Последним пунктом в повестке заседания исполкома РФС значится вопрос освобождения от дальнейшего исполнения спортивных санкций.