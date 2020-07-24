Исполком РФС утвердит итоги чемпионата России и календарь на сезон-2020/21

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Первым пунктом в повестке заседания значится подведение итогов сезона-2019/20 в чемпионате России. Турнир завершился 22 июля, тройку призеров составили петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар». Самарские «Крылья Советов» и «Оренбург» стали худшими командами чемпионата и покинут высший дивизион. В новом сезоне клубы сыграют в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Исполком РФС также утвердит документы, регламентирующие организацию и проведение соревнований в сезоне-2020/21. В рамках рассмотрения этого вопроса будет определен состав участников турниров, регламент соревнований и календарь. Принятые решения затронут Тинькофф — Российскую премьер-лигу (РПЛ), первенство ФНЛ, розыгрыш Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и Бетсити — Кубка России по футболу.

На заседании исполкома РФС должно быть утверждено включение в число участников высшего дивизиона волгоградского «Ротора» и подмосковных «Химок». Команды по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона в ФНЛ завоевали право на повышение в классе. Также РФС должен одобрить количество клубов, которые выступят в ФНЛ и ПФЛ в новом сезоне.

Участники заседания определят сроки трансферных окон на сезон-2020/21. Ранее РПЛ сообщала, что летний период дозаявок начнется 26 июля и завершится 19 сентября.

23 июля пресс-служба РПЛ сообщила, что начало нового сезона в чемпионате России запланировано на 8—9 августа . 7 августа на «ВЭБ-Арене» в Москве должен состояться матч за трофей Олимп — Суперкубка России. В этой встрече примет участие действующий чемпион страны «Зенит», который 25 июля в Екатеринбурге в финале Кубка России сыграет против «Химок». В случае победы петербуржцев соперником команды в матче за Суперкубок России станет «Локомотив», занявший второе место по итогам сезона РПЛ.

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Список 33 лучших и другие вопросы

На заседании исполкома РФС будут обсуждаться вопросы согласования годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2019 год, рассмотрения отчета об исполнении годовой сметы (бюджета) и утверждения отчета независимой аудиторской организации за 2019 год. Также на рассмотрении будет внесение изменений в регламентирующие документы РФС. Речь идет о дисциплинарном регламенте и регламенте по статусу и переходам футболистов. Будет определена и дата очередной конференции РФС.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

В рамках подведения итогов сезона-2019/20 РФС объявит лауреатов национальной премии в номинациях «Лучший футболист года», «Надежда» (юноши до 21 года), «Лучший тренер года», «Лучшая команда года» и «За вклад в развитие футбола». Также будет назван список из 33 лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.