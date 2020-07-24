О переходе Гайча в ЦСКА объявят до 24 июля

Об этом проинформировал аргентинский журналист Кристиан Пальяро.

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«До пятницы о переходе Гайча объявят официально. Никаких сложностей в переходе нет. Футболист уже записал прощальное видео», — заявил он.