О переходе Гайча в ЦСКА объявят до 24 июля
Официальная информация о переходе нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА появится до 24 июля включительно, сообщает Futbol de Los Grandes.
Официальная информация о переходе нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА появится до 24 июля включительно, сообщает Futbol de Los Grandes.
Об этом проинформировал аргентинский журналист Кристиан Пальяро.
«До пятницы о переходе Гайча объявят официально. Никаких сложностей в переходе нет. Футболист уже записал прощальное видео», — заявил он.
По информации СМИ, сумма сделки составит €8,5 млн, также в соглашении прописан пункт, согласно которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от следующей продажи игрока.