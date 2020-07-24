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11:47 (мск), источник: Газета.Ру

О переходе Гайча в ЦСКА объявят до 24 июля

Официальная информация о переходе нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА появится до 24 июля включительно, сообщает Futbol de Los Grandes.

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Источник: AP 2020

Об этом проинформировал аргентинский журналист Кристиан Пальяро.

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ЦСКА (Москва)

«До пятницы о переходе Гайча объявят официально. Никаких сложностей в переходе нет. Футболист уже записал прощальное видео», — заявил он.

По информации СМИ, сумма сделки составит €8,5 млн, также в соглашении прописан пункт, согласно которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от следующей продажи игрока.

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