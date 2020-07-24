Куат может заменить в «Динамо» сына экс-игрока сборной Казахстана
Полузащитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер может перейти в турецкий «Истанбул». На его место московский клуб рассматривает игрока сборной Казахстана Исламбека Куата.
Полузащитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер может перейти в турецкий «Истанбул». На его место московский клуб рассматривает игрока сборной Казахстана Исламбека Куата.
По сообщениям турецких СМИ, Нойштедтер прибыл в Стамбул и готов продолжить карьеру в этой стране, поскольку там проживает его семья.
У игрока сборной России завершился контракт с московским «Динамо» этим летом. Отметим, что 32-летний хавбек является сыном
В качестве замены опытному полузащитнику «Динамо» может подписать Куата. У одного из лидеров сборной Казахстана есть действующий контракт с «Оренбургом», однако его команда покинула российскую
Напомним, что Куат провел три матча за «Оренбург» в РПЛ-2019/20. Ранее полузащитник на протяжении шести сезонов выступал за «Кайрат».