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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

Куат может заменить в «Динамо» сына экс-игрока сборной Казахстана

Полузащитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер может перейти в турецкий «Истанбул». На его место московский клуб рассматривает игрока сборной Казахстана Исламбека Куата.

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Источник: РИА "Новости"

По сообщениям турецких СМИ, Нойштедтер прибыл в Стамбул и готов продолжить карьеру в этой стране, поскольку там проживает его семья.

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У игрока сборной России завершился контракт с московским «Динамо» этим летом. Отметим, что 32-летний хавбек является сыном экс-игрока сборной Казахстана и бывшего спортивного директора «Кайрата» Петра Нойштедтера.

В качестве замены опытному полузащитнику «Динамо» может подписать Куата. У одного из лидеров сборной Казахстана есть действующий контракт с «Оренбургом», однако его команда покинула российскую премьер-лигу по итогам прошедшего сезона.

Напомним, что Куат провел три матча за «Оренбург» в РПЛ-2019/20. Ранее полузащитник на протяжении шести сезонов выступал за «Кайрат».

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