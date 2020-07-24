Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»
После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции
После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции
«Абсолютно неважно, кем было учреждено АНО [автономное некоммерческое объединение — ред]. Учредителями были Шамиль Газизов и республиканская федерация футбола. Это никак не означает и не означало, что клуб принадлежит Газизову. Нет, он принадлежит республике. Все в клубе функционирует только так, как решит руководство республики», — пояснил Мурзагулов ТНВ.
На данный момент действительно соучредителем является брат Газизова Рамиль. Но, по заверениям председателя попечительского совета клуба, это временная история. В ближайшем будущем владеть «Уфой» будет только федерация футбола Башкирии.